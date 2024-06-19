虧錢也不怕！4血型誰容易沉迷賭博？B型自認賭運好 這族群出國就豪賭
儘管人人皆知賭博的壞處極多、風險大，但仍有人因為貪婪或是享受贏錢的快感而沉迷於此。對此，日媒《占いTV》分析了4種血型的性格，統整出各血型會沉迷賭博的可能性及他們的心態為何，一起看看你是否被說中了吧。
第1名：B型……堅信自己運氣很好、賭技高超
B型的好奇心旺盛，很容易沉迷於有機會獲得大量金錢、充滿緊張感及趣味性的賭博。就算當下的賭運不佳，樂觀的他們仍會抱持著「下一把就會賺了」的想法繼續賭。
若是一直贏錢，志得意滿的B型更會堅信自己運氣超好，接著越陷越深。
第2名：A型……為了拿回輸光的本金而越陷越深
一般情況下，謹慎小心的A型對於賭博並不怎麼感興趣，然而，一接觸便無法自拔的也是他們。就機率而言，賭博贏的局面無疑是比輸來得小，不過即使知道這個道理，A型在虧錢時，仍會為了把損失的金錢拿回來而十分焦慮。
A型雖然不會砸重金豪賭，但他們不肯放棄的性格，可能會使自己難以及時抽身。
第3名：O型……一旦虧錢就興致全無
O型對於奢靡的事物無法抵抗，而能夠「發大財」的賭博則正中他們下懷，尤其是在出國旅行時，O型很容易就此放縱自己、砸錢豪賭。不過，O型對於虧錢更是厭惡至極，若是接連幾場賭局的結果都是賠錢，他們馬上就會不爽地說「不賭了」！
而即使O型真的不慎沉迷其中，當他們發現自己的收支狀況呈現負成長時，便會立刻抽手了。
第4名：AB型……無論如何都不贊成賭博
以理性思考聞名的AB型，原本就不容易對一件事產生狂熱，即使周遭的人都沉迷於賭博，他們也無法理解這究竟有什麼好玩的。也正因為他們能冷靜思考，清楚知道賭博虧錢的機率大於贏錢，所以絕不會接觸賭博。
雖然AB型偶爾也會買彩券，但他們也不會抱著過多的期待，「反正也不可能中，就當買個夢想吧」。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
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