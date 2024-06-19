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出生就天賦異稟！12星座誰是最強「神童」 雙子舉一反十、牡羊直覺超強

聯合新聞網／ 綜合報導
有些星座的孩子擁有超於常人的天賦，若後天努力栽培，將會是不可多得的人才。情境示意圖。圖／Ingimage
有些星座的孩子擁有超於常人的天賦，若後天努力栽培，將會是不可多得的人才。情境示意圖。圖／Ingimage

有些人從小就能看出其天賦異稟，他們有的運動細胞活躍、有的能演奏多種樂器、甚至可以精通多種語言。近日，日媒《占いTV》觀察了12星座的性格，分析出哪些星座擁有超於常人的才能或智慧，一起來看看你的天賦是什麼吧！

第12名：金牛座

金牛座的步調緩慢，喜歡腳踏實地一點一點花時間學習新事物。因此，在金牛座的孩子中較難看見做事機靈、能言善道等特徵

第11名：雙魚座

雙魚座在眾人面前總是笑臉盈盈的模樣，常常讓人感覺心不在焉、愛做白日夢，比起神童，他們更像是天使或妖精般的存在。

第10名：射手座

若是開始對某些事物有興趣，射手座會用全部的精力投入其中。不過，射手座中個性笨拙、傻呼呼的人佔了多數，成為例外的人不多。

第9名：巨蟹座

共情能力很強，十分照顧他人的情緒，總是努力去理解對方的想法。單看「情商」的話，巨蟹已達到神的境界了。

第8名：摩羯座

摩羯座適應社會的能力強大，常常讓旁人驚呼「該不會是哪個歷史上知名的領袖轉世吧」。

第7名：牡羊座

牡羊座的孩子有過於常人的直覺，他們一針見血的言論更常常讓大人印象深刻。另外，牡羊座樂於挑戰新事物的精神也是其獨特之處。

第6名：天蠍座

天蠍座偶爾會下意識地自言自語，其內容常常使周遭的人幡然醒悟，是從幼兒園時期就難以忽視的存在。

第5名：天秤座

天秤座具備優秀的溝通能力，更懂得如何撒嬌，總是能輕易捕獲旁人的心，有成為藝人的潛力。

第4名：處女座

處女座的判斷、分析能力卓越，總是能對事物進行精準的評論批判。然而，他們也常因為過於嚴厲而使旁人不敢輕易靠近。

第3名：獅子座

火象星座的獅子座，他們的守護星是富有創造力的太陽。表現欲滿溢的他們，常被旁人冠上「藝術家」、「表演者」的頭銜，一舉一動都吸引著眾人目光。

第2名：水瓶座

風象星座的水瓶座，其守護星是被稱為「孕育天才或傳奇人物」的天王星。他們觀察事情的角度獨特，常常做出讓人意想不到的事，奪得旁人的讚美與歡笑。水瓶座的孩子在各方面都不平凡，令人十分期待他們將來的發展。

第1名：雙子座

與水瓶同為風象星座的雙子座，他們的守護星是掌管才智與溝通能力的水星。雙子座的孩子性格早熟，從小就展現出卓越的理解能力，是能夠「舉一反十」的神童。雙子座的孩子好奇心旺盛，腦袋中總有十萬個問題要問。除此之外，他們的說話技巧更是不亞於一般大人，讓周遭的人都對他們寄予了厚望。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

天才兒童 星座 水瓶座 溝通 特徵 獅子座 雙子座 風象星座

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