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夏至開運作好這3招！讓你旺足整個夏天 生肖幸運榜揭曉

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夏至（陽曆2024年6月21日），是二十四節氣中的第十個節氣，代表著一年中白晝最長、黑夜最短的一天。夏至標誌著陽光達到一年中的最高點，此時大地被陽光照耀，萬物茁壯成長。對於古人而言，夏至是一個重要的節日，有祭神、祈雨等習俗，以期盼豐收。現代人則可藉此時機調整身心，為下半年的挑戰做好準備。

夏至開運作好這3招，讓你旺足整個夏天！生肖幸運榜揭曉(圖片來源：科技紫微網)
夏至開運作好這3招，讓你旺足整個夏天！生肖幸運榜揭曉(圖片來源：科技紫微網)

 如何在夏至招好運

第一招：借日旺運法

夏至太陽最大，太陽為陽建議選擇在中午11:00-13:00間拿一個碗，碗裡放95元硬幣，代表九五至尊，然後再放到有陽光的地方吸收陽光，只要放10分鐘左右，硬幣再隨身攜帶9天後再存入銀行，或者將95元一起連同要存的錢一起存到銀行就能讓財運大旺。

第二招：水蓮清心法

鮮的蓮花，放置在家中的客廳或辦公室，這樣可以淨化空氣，帶來清新的氣息，亦有助於心靈的平靜和思緒的清明。此法有助於改善家庭關係，促進事業發展。

第三招：夏至花茶

夏至日，用玫瑰花、菊花和薄荷葉泡茶飲用，不僅可以消暑降火，還能舒緩情緒、提升運氣。這些花茶有助於清熱解毒，保持身心愉悅，是夏季養生的絕佳選擇。

哪些生肖在夏至後轉運

生肖鼠

夏至節氣對生肖鼠來說，是事業發展的黃金時期。你將迎來許多新的機會和挑戰，特別是在工作上，你的努力將獲得上司和同事的肯定與支持。財運上，也會有不錯的進展，特別是有投資計畫的鼠朋友，這段時間將會有所回報。

生肖蛇

對於生肖蛇而言，夏至是一個重拾信心和動力的時期。你會發現自己在面對困難時更有勇氣和智慧，能夠輕鬆克服各種挑戰。感情方面，單身的蛇有望遇見理想伴侶，而有伴侶的蛇則能夠加深彼此的感情，生活更為甜蜜和諧。

生肖馬

生肖馬在夏至節氣裡，將會迎來一波財運的高峰期。無論是正財還是偏財，都有不錯的表現。工作上，你的創意和努力將會被看到，並且有升職加薪的機會。健康方面，建議多參與戶外活動，吸收大自然的能量，有助於身心健康。

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夏至 生肖

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