6月倒數快把握…「5星座」運勢翻紅！桃花、貴人、財運全飛來

塔羅牌老師艾菲爾臉書分享，6月星象變化帶來全新能量，有五個星座迎來運勢翻紅機會，各自在事業運、工作運、貴人運、財運、桃花運方面出現轉機，送走障礙迎向更美好未來。建議同時參考太陽、上升、木星星座。

★牡羊座／事業運翻紅

最近困境：

牡羊座最近在事業上可能出現瓶頸，工作不順利，進度拖延，甚至和同事之間的合作默契欠佳，讓你備感壓力。

翻紅機會：

隨著6月29日的牡羊座下弦月到來，你的事業運勢將迎來翻紅的契機。工作上會找到新的突破口，團隊合作更和諧。6月21日夏至帶來新的能量，會感受到前所未有的動力和決心，讓事業重回正軌。

★處女座／工作運翻紅

最近困境：

處女座近期工作感到力不從心，任務繁重瑣碎，難以專注，導致你工作壓力倍增。

翻紅機會：

隨著6月17日水星進入巨蟹座，你的溝通能力將大幅提升，能夠更順暢與同事和上司交流，推動工作進度。6月27日水星土星的三分相會讓處女座的思維更加清晰，有效地解決工作中的難題，提高工作效率。

★雙子座／貴人運翻紅

最近困境：

雙子座最近在事業和生活中欠缺人和，少了貴人的幫助，總覺得是在獨自面對各種挑戰，有點沒有方向。

翻紅機會：

6月17日金星和水星同時進入巨蟹座，帶來更多的人際互動機會。雙子座會遇到願意提供幫助和支持的貴人，他們會給工作上給你寶貴的建議和資源。6月30日水星與天王星的六分相，將加強社交運勢，幫助你結識更多有影響力的人物，這些貴人也會在關鍵時刻給予你重要的幫助。

★金牛座／財運翻紅

最近困境：

金牛座近期在財務上遇到一些困擾，可能是投資失利或意外支出增多，讓你感受到經濟壓力。

翻紅機會：

6月22日摩羯座滿月將為你財運帶來轉機。滿月能量會幫助你理清財務狀況，找到開源的機會。火星進入金牛座（6月9日）會為你帶來更多的賺錢動力和實際行動力，幫助你積極尋找新的財源。月亮靠近土星（6月27日），你在財務管理上會更加謹慎，避免不必要的開支，財運明顯好轉。

★巨蟹座／桃花運翻紅

最近困境：

巨蟹座近期在感情上可能有一些困擾，單身的你沒有心儀對象，有伴的你與另一半溝通不暢，感情也出現裂痕。

翻紅機會：

6月17日金星進入巨蟹座，會為你帶來新的桃花運。金星與海王星的四分相（6月17日）可能讓你情緒迷茫，但也讓你更專注自己的情感需求。隨著水星進入巨蟹座，將提升你的溝通能力，與伴侶的關係會逐漸改善，單身的你也會有機會結識新的對象，桃花運勢逐步提升，感情生活變得更加甜蜜。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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