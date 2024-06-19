快訊

男友涉開非法賭場 滴妹急發聲明撇清關係

零容忍！王柏傑酒駕惹議 北影：取消頒獎嘉賓、下架個人影片

想靠論文推薦進入東京大學 日本悠仁王子為何引發爭議？

轉運了！7月份4生肖大難已過 吃香喝辣、財富自由不是夢

聯合新聞網／ 綜合報導
7月份4生肖苦盡甘來，大獎連中、吃香喝辣不是夢。示意圖/ingimage
7月份4生肖苦盡甘來，大獎連中、吃香喝辣不是夢。示意圖/ingimage

6月份已經過了一半，7月份即將來臨！若近期運勢不佳的朋友，千萬別氣餒，有些人的運勢準備回升。根據《搜狐生肖運勢》分享，有4大生肖危難已過，7月苦盡甘來，大獎連中、吃香喝辣不是夢。

生肖屬豬

屬豬的人忠厚老實、自信熱情，通常較少依賴他人。雖然早前因「喪門」凶星入疾厄宮，導致身邊有小人作祟、財運平平，到了7月這一切都會改變，屬豬的人將得到財神加持，有望接連中得大獎，福德宮的「喜梓」吉星照耀、運勢回升，不僅財運亨通，還有可能迎來家庭的喜訊。

生肖屬猴

屬猴的朋友聰明機智，做事考慮周全，且對周圍的人真誠，擁有非常好的人緣。7月份即將來臨，對屬猴的人來說，將會是運勢爆棚的月份。大印星催大財，五行運轉順利，財運強勢而來，事業更是再攀高峰，收入持續上升。隨著好運到來拓展人脈，未來幾個月將有望獲得超額回報，生活品質大提升。

生肖屬馬

屬馬的人個性豪放樂觀，對生活充滿熱情積極的態度。7月對他們來說是個好時機，正財和橫財接連而來，屬馬的人也將迎來升職加薪的機會，家庭氛圍喜氣滿滿、財氣不絕，屬馬的人有望實現財富自由，生活中的精采不斷湧現。

生肖屬免

屬兔的人吃軟不吃硬、待人真誠，7月份也會是他們苦盡甘來的時候。隨著奴僕宮得到「喜德」吉星的庇佑，屬兔的人會迎接連綿不斷的好運，事業上獲得豐厚的回報、財運逆襲，提高生活品質，如果能抓住機會，日子將會越來越幸福。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

搜狐網 生肖

延伸閱讀

他想在好市多買iPhone 網友大推：可以退機就值得

怎麼到台北上班？她親身經歷「林口通勤地獄」嚇傻 在地人曝全靠1救星

比諧音梗更搞笑！高雄「哈囉市場」命名背後有故事

像二流城市？他噴爆台北已淪「六都最末」 網舉一指標最準

相關新聞

轉運了！7月份4生肖大難已過 吃香喝辣、財富自由不是夢

6月份已經過了一半，7月份即將來臨！若近期運勢不佳的朋友，千萬別氣餒，有些人的運勢準備回升。根據《搜狐生肖運勢》分享，有4大生肖危難已過，7月苦盡甘來，大獎連中、吃香喝辣不是夢。

6月塔羅運勢占卜：生活中會發生哪些驚喜或驚嚇？

夏日的腳步逐漸臨近，六月充滿了陽光和希望。在這個充滿活力的月份，科技紫微網將透過塔羅牌來探尋愛情、事業和個人成長的運勢。無論是迎接新的挑戰還是享受意外的驚喜，這都是你成長的重要部分。準備好迎接這段充滿變化與機遇的時光吧！

中年得志！這些生肖40歲後迎來大翻身

孔子說「三十而立，四十而不惑」，四十歲是一個人轉為成熟、清楚自身方向的時候，也是一個人容易轉運的時候。以下這幾個生肖，更有望在四十歲之後迎來大翻身，成為熠熠生輝的人生主角喔！究竟誰上榜了呢？科技紫微網馬上來為大家揭曉。

被遺忘的三星獨坐 - 紫微、武曲、廉貞

這三顆獨坐的星曜，對宮必有貪狼，三方必有天府及天相，從某個層面來看：人際關係活躍，喜歡新鮮刺激，抓到機會就想表現自我，但是行事作風趨於保守，會是這類組合的基本個性。

星座關係指數(上)／遇上巨蟹...牡羊會暴走、獅子很互補、處女互相分享

當巨蟹與各個星座碰在一起，會產生什麼化學變化，能變出什麼美妙的人生滋味呢？你也來嘗嘗吧！

6月倒數快把握…「5星座」運勢翻紅！桃花、貴人、財運全飛來

塔羅牌老師艾菲爾臉書分享，6月星象變化帶來全新能量，有五個星座迎來運勢翻紅機會，各自在事業運、工作運、貴人運、財運、桃花運方面出現轉機，送走障礙迎向更美好未來。建議同時參考太陽、上升、木星星座。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。