星座關係指數(下)／遇上巨蟹...天蠍精神支柱、摩羯互不相讓、雙魚抱團取暖

當巨蟹與各個星座碰在一起，會產生什麼化學變化，能變出什麼美妙的人生滋味呢？你也來嘗嘗吧！

巨蟹 vs 天秤

關係指數 ★★ 特調滋味 清淡無味 祕密武器 挖掘優點

巨蟹具有強烈的領域觀念，對待被自己認定為同一族群的人，特別和善、寬容、照顧，就像一個竭盡所能、犧牲奉獻的母親，全心全意地付出，而天秤雖然也有自己的活動範圍，但重心卻放在人與人之間的社交來往，以分享、陪伴與和享樂為主，巨蟹表現的是一種胸懷，天秤強調的是一種關聯。

巨蟹雖然不是一個敢怒敢言敢為的人，但若一定要面對自己不喜歡的狀況，仍會盡量選擇避開，而不是輕易妥協。巨蟹不欣賞天秤鄉愿、陪笑臉、一昧配合的態度，總覺得天秤的親和力都是為了經營人脈或怕得罪他人所裝出來的偽善，而天秤則把巨蟹設定為想太多的悲觀主義者，兩人雖不至於硬碰硬，卻也很難合得來。

如何調出兩人的美味關係？

基本上，兩人的性格差異是不小的，不是快與慢、熱與冷的組合，就是動與靜、攻與守的搭配，很難被放在同一個天秤比較，也極少被拿來一起配對。但其實雙方還是有一兩個相似之處，暗暗地支撐著彼此的友誼架構，只要一方肯用心發掘，並將自己的想法誠懇地表達出來，很快就能打破藩籬，建立良好新關係。

巨蟹 vs 天蠍

關係指數 ★★★★★ 特調滋味 香辣夠味 祕密武器 共創高峰

巨蟹剛接觸天蠍時，會有怯懦的畏懼感，因為天蠍全身散發一股很冷、很難搞、很陰沈的氣味，雖然巨蟹也是感覺敏銳細膩的人，但若真要跟天蠍比，恐怕還差了一截，而這其中的關鍵就在於巨蟹情緒化，天蠍冷靜，使得巨蟹看不出面無表情的天蠍，心裡到底打的是什麼算盤、什麼主意，所以很容易慌了手腳。但其實只要雙方相處久一些，很快地，巨蟹就會發現天蠍原來和自己還滿契合的，因為天蠍不僅瞭解巨蟹的煩惱、憂慮、緊張，而且還會想辦法幫忙抒發化解，是可以交心的知己。表面上，天蠍不動聲色，和巨蟹也不特別親暱，但私底下卻早已成為巨蟹極重要的精神支柱，讓巨蟹像吃了一顆定心丸，感覺安定又滿足。

如何調出兩人的美味關係？

兩人對於事情的看法、欣賞的風格、喜歡的類型，總是不謀而合，好像這些狀態是特地為彼此量身定作似的，契合得令人驚嘆。因為溝通管道暢通、做事速度和方法相近、相互信任依賴，又有共同的理念，所以很適合成為親密夥伴，無論是哪一方面的合作搭配，都能創造出好成績，是一段值得終生經營的正面關係。

巨蟹 vs 射手

關係指數 ★★★ 特調滋味 平淡無奇 祕密武器 各司其職

巨蟹看到射手耍寶、講笑話，覺得十分有趣；巨蟹感受到射手的熱情，覺得十分迷人。但是，當巨蟹更進一步認識射手時，通常都會被嚇得落荒而逃，再也不存遐想。當射手自以為率真坦白，心直口快地對巨蟹大肆抨擊時，總是讓巨蟹無法招架，恨不得立刻斷絕往來；當射手誇誇其談地編織偉大夢想，事後卻連一次都不曾實現過時，總是讓巨蟹失望無比，從此很難再給予信任。巨蟹知道自由熱情、作風海派、喜歡到處遊歷的射手無法讓人覺得安心，即使用盡力氣溝通或想盡辦法規勸，亦是徒勞無功，還不如保持距離、以策安全。巨蟹和射手的性格特質、興趣、理念都不相同，若要增進情誼，勢必要費一番功夫才行。

如何調出兩人的美味關係？

即使對方什麼都沒做，也沒礙到誰，但彼此對對方都有一種說不出個所以然的反感，只是還不到針鋒相對的地步，不會在檯面上把自己心裡真正的想法全盤托出，尚為對方保留一些面子，也為自己留些餘地。道不同不相為謀，既然不適合湊在一塊兒，就不應該勉強，只要各司其職，把該做的事做好，井水不犯河水，自然也就皆大歡喜了。

巨蟹 vs 摩羯

關係指數 ★★ 特調滋味 甜鹹不調 祕密武器 相互包容

巨蟹如果代表母愛，摩羯就代表父權；巨蟹如果象徵家庭，摩羯就象徵社會；巨蟹如果是一種感性的情緒表達，摩羯就是一種理性的意識表現。巨蟹和摩羯是對立的角色，各自在同一條直線上的兩端費力拉扯，希望對方能向自己這邊靠攏一些，但卻總是事與願違，有時甚至還因為卯起來對峙而使得彼此關係惡化，誰也不讓誰。

巨蟹覺得摩羯的規矩太多、脾氣太硬、想法太舊、生活太無趣，摩羯覺得巨蟹的依賴心太重、情緒起伏太大、面對問題的態度太不理性。其實，兩人之間並沒有什麼深仇大恨，但不知怎麼著就是看對方不順眼，尤其當雙方態度都轉為強硬時，想要解開彼此的心結或放下內心的堅持，確實是一件極不容易的事。

如何調出兩人的美味關係？

雙方的關係是既衝突矛盾，又掙扎拉扯，好像只要兩人同時存在一個空間裡，氣氛就變得不對勁，不是雞飛狗跳，就是僵持不下。其實，彼此的狀態就像蹺蹺板，一邊高的時候，另一邊就必須低，相互配合才能和諧，如果硬要都爭高或都搶低，下場當然很慘烈，還不如先談妥搭配的方式，並從禮讓和瞭解對方做起，一定可以慢慢地漸入佳境。

巨蟹 vs 水瓶

關係指數 ★★★ 特調滋味 苦中帶酸 祕密武器 親疏分明

巨蟹喜歡往回看，懷舊的習慣從小到老都沒改變過，同樣一段記憶可以反覆溫習，有時想著想著，一個下午就過去了，但也覺得滿足幸福，是一種心情的養分補給。然而，水瓶看的、想的、做的卻只和未來有關，逝者已矣、來者可追，主張人要往前看，至於那些過去的回憶，早就灰飛煙滅，從腦子裡澈底消失了。巨蟹和水瓶的本質差異就像一道透明牆隔在兩人中間，雖然一直能看見對方，卻聽不到對方的聲音，始終搞不清楚對方要表達的意思是什麼。巨蟹和水瓶像是兩個來自不同時代、不同國家或不同生長背景的人，你說的我聽不懂，我說的你不屑聽，即使是一件很簡單的生活瑣事，也可能讓彼此關係瞬間惡化，修復不易。

如何調出兩人的美味關係？

對於對方的神情態度與處事風格，十分不以為然，甚至鄙視不屑，總覺得自己什麼都比對方好，只要有一方說一句話或做一個動作，另一方立刻就表現出不耐煩、不苟同的嘴臉，互看不順眼。但是，冤冤相報何時了，這時候反而應該用更多的愛與耐心，包容對方，檢討自己，才有可能化干戈為玉帛，轉負為正，創造雙贏的局面。

巨蟹 vs 雙魚

關係指數 ★★★★★ 特調滋味 鮮甜入味 祕密武器 相輔相成

巨蟹的柔軟、深情、悲憐和寬容，雙魚最能懂得，因為雙魚亦是此道中人，兩人的情感一樣豐沛，愛心一樣飽滿，當別人把巨蟹的善解人意看成理所當然的服務時，雙魚會在一旁鼓勵巨蟹，當心懷不軌者濫用巨蟹的憐憫之心時，雙魚會給予巨蟹最多的安慰，彼此相依相偎，在心靈上的助益勝過所有財富。

巨蟹和雙魚都是重視精神甚於物質的人，即使雙魚沒錢、沒地位，巨蟹仍然喜愛雙魚，因為雙魚是一個有愛心、熱心助人、願意無條件付出的人，這方面的性格特質與巨蟹不謀而合，讓巨蟹覺得特別溫暖舒服。巨蟹和雙魚是靈魂伴侶，純真誠摯的友誼電流不停地在彼此心裡流竄，一年、十年、三十年⋯⋯甚至一輩子。 《星座小熊 第一本星座書：巨蟹座 暖心治癒系大神》。圖／布克文化提供

如何調出兩人的美味關係？

兩人的契合度是百分百，一方只要眨眨眼，另一方就知道意思，是靈魂伴侶，也是精神支柱，更是可以同甘苦共患難的知心好友，不必多說就能心領神會，無論在一起做什麼都覺得開心自在，而且理念和價值觀一致，即使偶爾發生意見分歧的狀況，也很快就能取得共識，並尋得解決之道，互動關係十分完美。

(本文摘錄自《星座小熊 第一本星座書：巨蟹座 暖心治癒系大神》，布克文化出版，未經同意禁止轉載。)

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