星座關係指數(上)／遇上巨蟹...牡羊會暴走、獅子很互補、處女互相分享

當巨蟹與各個星座碰在一起，會產生什麼化學變化，能變出什麼美妙的人生滋味呢？你也來嘗嘗吧！

巨蟹 vs 牡羊

關係指數 ★★★★★ 特調滋味 厚實濃烈 祕密武器 福禍與共

牡巨蟹的能量是向內集中的，牡羊的能量則是向外發送的，當巨蟹把事情的焦點放在被動地保護和防禦時，牡羊想的卻是主動地攻擊和占領，兩人的觀點和做事方法很難一致，相處起來總有你妨礙我、我阻擋你的不順暢感，而且巨蟹不知如何跟牡羊溝通，經常才開口敘述，連重點都還沒提到，牡羊就沒耐性地掉頭走人，或是氣急敗壞地怒吼：「講重點！」讓巨蟹覺得無辜又受傷。

巨蟹做人處事的原則是大事化小、小事化無，只要大家能愉快融洽，什麼事都好談、什麼問題都能解決，而牡羊講求的是爭取到底的決心，事情有沒有鬧大無所謂，但結果一定要贏就是了，可見，手段強硬的牡羊帶給巨蟹的壓力有多大，彼此之間的協調度實在很低。

如何調出兩人的美味關係？

一個要往東，另一個就想往西，一個覺得美妙開心，另一個就嗤之以鼻，兩人來自不同的世界，話不投機、水火不容，不管從哪個角度切入都無法找到共同點，若硬要湊在一起，只會消耗彼此的時間和精力，並留下一堆歇斯底里的怨言。倒不如學著尊重對方，你走你的陽關道，我過我的獨木橋，不強求，也不期待，彼此會過得更快樂。

巨蟹 vs 金牛

關係指數 ★★★★ 特調滋味 清爽可口 祕密武器 真心誠意

巨蟹喜歡金牛的緩慢、溫吞、安靜，這些常被大家詬病的性格，在巨蟹眼裡全成了令人欣賞的優異特質，因為巨蟹容易因為一點小事或外界些微的波動，引發膽怯、緊張、憂心的負面情緒，而金牛的沈穩表現便成了安定巨蟹心靈的力量，讓巨蟹覺得很舒服、沒有壓力，可以放心地說話、表達或做任何事。

不過，巨蟹和金牛也有因性格相近卻反而發生衝突的時候，例如金牛對於金錢的在意程度，常讓同樣對金錢頗具概念的巨蟹感覺不太好，似乎好不容易建立的情誼和信任感，會因為你多我少、你盈我虧的情況而全部抹殺。當巨蟹和金牛互動還不是很頻繁時，對對方是有想像空間的，但若要長時間相處，則必須想辦法通過磨合期的考驗。

如何調出兩人的美味關係？

彼此之間存在著一股莫名的吸引力，但卻不十分強烈，清清淡淡、輕輕盈盈，相處的時候，感覺愉悅自在，不相處的時候，也不會特別想念，像是一種相互欣賞但不親密的隨緣感覺。其實，雙方各有優點，倒是缺點的部分比較類似，所以特別需要相互提醒、規勸，把對方當成明鏡，隨時修正自己的缺失，才能共同進步提升。

巨蟹 vs 雙子

關係指數 ★★★ 特調滋味 平淡無奇 祕密武器 各司其職

巨蟹十分情緒化，身旁的任何風吹草動都可能嚇到、干擾到、波及到巨蟹敏感脆弱的心，因此，即使像雙子這樣不強勢，也不暴躁的人，卻因為活躍程度高，還是會讓巨蟹覺得不安。巨蟹不懂雙子為什麼可以三分鐘前才一副意志堅決地說要去運動，三分鐘後竟已經換好衣服要和朋友去吃喝玩樂了，雙子的急切、善變、隨口承諾，常把巨蟹搞得不知所措，像在走迷宮，始終找不到出口。

巨蟹雖然也羨慕雙子的輕快和機智，但心裡卻很清楚知道那並非自己擅長的，雙子就像在走鋼索，那是一種高度娛樂與高度風險的遊戲，需要有過人的膽量和危機處理的能力，而這些偏偏都是巨蟹最無法克服的心理障礙。巨蟹和雙子的關係看似平順，其實很難交融。

如何調出兩人的美味關係？

一個是急性子，一個是慢郎中，兩人的關係並非絕對的對立，相互干擾與相互協助的部分也不大，就像曾經打過照面，但彼此不熟，只是各自過著生活的鄰居。既然雙方之間有本質的差異，就要學著尊重對方的想法和做法，一方不可強勢的要求，另一方也不需以弱勢自居，否則久了一定會爆發難以想像的問題，倒不如平時就建立平等的觀念，自然就可相安無事地繼續相處下去。

巨蟹 vs 巨蟹

關係指數 ★★★★★ 特調滋味 厚實濃烈 祕密武器 福禍與共

巨蟹雖然也有拿起大鉗子來自我防衛、抵禦外侮的堅強性格，但整體來說，心情仍大多處於柔軟、膽怯、悲觀的狀態，所以特別渴望有人可以陪在身邊談心和分享，這時候如果能出現一個同樣善解人意的友善夥伴，那就真是太感人，猶如一部描寫失散多年的親人又再度重逢的劇情片，真摯溫馨、賺人熱淚。

巨蟹本身並非勇敢大膽的人，但為了保護自己所愛的人，即使處境再艱難，都會硬著頭皮奮力抵抗。所以，當兩個巨蟹被湊在一起時，經常出現你保我、我護你的畫面，不僅能站在對方的立場著想，而且願意犧牲自己的權益換得對方的安全和快樂，是一對相互扶持且真心為彼此奉獻的組合，就算發生爭吵，最後還是會選擇原諒對方。

如何調出兩人的美味關係？

你有的，對方也有，你缺的，對方也缺，兩個人就好像照鏡子一樣。感情好的時候麻吉得不得了，但是一言不合、起衝突時，嚴重性也會甚於其他人。其實，彼此對對方的心情是惺惺相惜的，不僅相互欣賞優點，也會為對方的弱點擔心，那麼，何不勇敢地表達出自己心裡真正的心意呢？兩人應該經常交換生活心得，多給予對方鼓勵，要說氣話之前先冷靜一會兒再溝通，即可避免無謂的爭端。

巨蟹 vs 獅子

關係指數 ★★★ 特調滋味 甜中帶苦 祕密武器 各退一步

巨蟹顧慮太多，晴天也煩惱，雨天也擔心，總是猶豫不決，所以需要有人在一旁推一把，這時候，見多識廣又大膽的獅子，往往就是最佳人選；巨蟹對於未知懷抱太多恐懼，「如果⋯⋯可能會⋯⋯難道⋯⋯」之類憂心忡忡的思緒一直在腦子裡轉個不停，所以需要有人在一旁安定心神、加油打氣，這時候，勇果熱情又有氣勢的獅子，就是那個走在巨蟹前面開路和擋子彈的英雄。巨蟹願意屈服於強者的羽翼之下，只要強者克盡捍衛之責，巨蟹便甘願當一個被照顧保護的乖乖牌，言聽計從，而巨蟹和獅子的關係就是類似於此，一弱一強、一進一退的搭配，讓兩人各得其所，或許別人看起來不太平衡，但當事者倒覺得互補契合。

如何調出兩人的美味關係？

對方的長處是自己缺乏而且羨慕的，對方的短處是自己獨有而且有能力幫助對方改善的，彼此的關係就好像優缺點互補的組合。剛開始相處時，可能因為性格的差異而有所保留或顯得尷尬，但只要一方願意先卸下防衛的面具，拿出具體的誠意來，兩人之間立刻多了一座用溫暖和真誠造成的友誼橋樑，從此相輔相成、愉快融洽。

巨蟹 vs 處女

關係指數 ★★★★ 特調滋味 順口回甘 祕密武器 誠摯分享

巨蟹和處女雖然一個感性、一個理性，但卻有一項極關鍵的性格共同點，那就是兩人都是注意細節的人，不喜歡只抓大方向而不談細部計畫的人，也無法忍受舉止大剌剌、不知節制的人，自己生活得小心謹慎，對於他人的要求亦是如此，只是巨蟹通常把這樣的情緒放在心裡，而處女則選擇毫不保留地全盤托出。 《星座小熊 第一本星座書：巨蟹座 暖心治癒系大神》。圖／布克文化提供

以某種程度來說，處女說出、做出了巨蟹想表達卻又不敢表達的意念，似乎有一種間接發洩的作用，所以，即使處女嚴厲、規矩多，巨蟹也不覺得和處女相處有什麼痛苦之處，每當處女又囉哩叭嗦地挑三揀四時，巨蟹總是裝沒聽見，不與之爭辯，因為巨蟹知道處女要求完美的心，就像自己喜歡關心別人一樣，並無惡意，只是方法不同。

如何調出兩人的美味關係？

從外表看來，兩人喜歡的事物和行事的風格似乎不完全相同，但若仔細研究分析，就會發現根本是殊途同歸的同路人。兩人不但有著極大部分的相似特質，而且還有共同的習性和興趣，如果能時常彼此分憂、分擔、分享，便可讓原有的優點發揮得淋漓盡致，且對於增長見識和改善缺點亦有莫大助益。

(本文摘錄自《星座小熊 第一本星座書：巨蟹座 暖心治癒系大神》，布克文化出版，未經同意禁止轉載。)

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