「想換工作」該如何問神明？老師：亂問不會準…要給祂選擇題

有的人為了身體方面的問題而擔心不已，有些人為了感情與婚姻方面的問題淚流滿面，又有些人因為面臨工作方面的問題而日夜煩心……這個章節就是要教導大家，如果在工作上遇到問題，怎麼問神才是正確的。

目前有工作的問法

曾經有一位家住在新竹的先生，因為在工作上遇到了一些問題，特地南下高雄來請益。經過詳談，了解這位先生目前在新竹的一間科技公司上班，所屬的單位是研發部門。他是一個非常有能力的人，在公司已任職十多年，資歷與學歷都名列前茅，所以一直很期待有朝一日能夠獲得升遷。

想不到的是，十年過去了，願望與現實卻背道而馳，他心裡開始漸漸地感覺自己既沒有受到公司重用，也沒有得到公平的對待。

聽完這位先生的描述後，老師問他說：「那你今天主要想問什麼問題？」

他回答要問事業。

「我知道你要問的是事業，只是問事業得要非常謹慎，因為這關乎你的生計，一步走錯，有可能步步皆錯。因此，我必須很明白地問你，你要問的問題是什麼？」

這位先生回答說：「那我想問目前任職的這家公司，我還要不要繼續做下去？」

老師接著問他道：「你目前不是只有這一份工作而已嗎？只有這一份工作，就不能這樣問。這樣的問法，一般人聽起來好像沒錯，但依我們這裡的原則，這種問法雖不是不能問，卻很危險，也很不負責任，主事的人一定要會判斷問這種問題的危險性。」

這位先生反問老師為什麼這種問法很危險、很不負責任。

老師回答他說：「你目前只有這一份工作，如果問出的結果是叫你待在原公司，那也就算了。相反的，如果問出來的結果是叫你辭掉呢？你就真的辭職嗎？辭職後你就失業了，那你的生活、你的家庭該怎麼辦？」

於是，他又問說：「那我應該要怎麼問？」

如果要問這方面的問題，合理的問法有幾個順序：

「神五分，人五分」的道理

依上述三個步驟做較為合理，也比較不會讓人覺得問神是一件很迷信的事情。然而，這位先生卻回說：「我就是不知道該怎麼做，才來問神明的啊！」

老師教導他說：「這樣不是正確請示神明的觀念，信仰不能盲目依賴，自己應該要先過濾一下問題。正確的問法，應該是心中先列舉幾個有興趣或者喜歡的行業，但不知道哪個行業對我們比較好，這時候再來請示神明，讓祂幫我們選一個。」

老師繼續解釋下去說：「心中還沒有預先想好要做什麼時就貿然問神，神明也不知道要從何告訴我們答案。

比如說，現在你找到三個職業，但不知道要選哪一個職業才好，這時來請示神明，讓祂幫你選一個，才是正確的。我甚至曾經遇過有人自己懶惰，連找工作都不想找，就來請神明幫他找，這些都是非常錯誤的觀念。」

一般而言，神明指示我們往哪個方向走，背後所考慮的因素非常多，當然也包括命、運、時的因素，一般人很難想像。人可以看到六十甲子，但神明可以看到一百二十甲子；比人看得更高、更遠，這就是人與神的差別。當祂要我們往這個方向走時，一定有祂的原因，前提是我們要先有方向請祂幫忙選。如果連方向都沒有，祂便無法、也不知道如何告訴我們。

再說得具體一點，當我們走到十字路口時，東西南北不知哪一個方向對前途比較有發展性，這時問神該走哪條路才好，這樣才合理，問起來也最準確。 《神啊！我要怎麼問你問題？》。圖／柿子文化提供

因此，找幾個有可能的方向，是我們人要做的事；幫我們選一個正確的方向，則是神明在做的事－－也就是神占五分的責任，人占五分的責任，神與人各分擔一半，那加起來就是十分了。

這位先生也真的按照這樣的問事原則跟宗旨，篩選過濾幾間適合他上班的公司，一個禮拜後南下高雄再問一次。這一次神明果然幫忙選了一間適合他未來發展的公司，現在，他已經是一間科技公司的研發經理了。

不管問神、拜神還是求神，都不能過度盲目，自己要有思考的空間。一旦產生依賴心，只會使道教在社會觀感中，更加讓人覺得過度迷信、很沒有安全感。

(本文摘錄自《神啊！我要怎麼問你問題？》，柿子文化出版，未經同意禁止轉載。)

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