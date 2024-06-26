生病該怎麼問神明？先問「欠點」、再問哪間醫院有貴人相助

在一個暑假的夜晚，天空正下著大雨，街道的路燈顯得黯淡許多。就在此時，一位年輕人帶著他媽媽走進來。婦人臉色看起來很憔悴，沒什麼笑容，而且眼睛佈滿血絲。年輕人一進來就跟老師說：「老師，我是朋友介紹來的，我媽媽已經身體不舒服一陣子了，看醫生都沒有成效，想來問看看到底是什麼緣故。」

原來，這位年輕人的母親在一年前就開始有偏頭痛的症狀，不管是西醫還是中醫，不論止痛藥還是中藥，或是什麼百年祕笈、偏方，都看過也遍嚐過，最後都沒什麼效果，而且好像有愈來愈嚴重的趨勢。

同樣的問題不要重複問

「已經看過醫生的話，那等一下幫你問問看。不過，我還是要先跟你說明一下，我們這裡主要是以擲筊的方式在問事情，時間可能會比較久。這種方法比較能夠真正傳達神意，所以要有耐心，不知道你能不能接受？」

這位年輕人非常贊同這種問事方式，毫不考慮就回答老師說：「我是朋友介紹來的，他早已跟我說過這裡的問事方式跟原則，我是認同才到這裡的。」

「既然如此，那我們就開始幫你母親問問看。」

既然已經看過醫生，就可以先朝有沒有欠點這個方向去問。老師問了大概五分鐘，結果神明指示這位媽媽頭痛是屬於真病，也就是沒有任何欠點。

年輕人聽到神明做這種指示，馬上就問老師說：「那會不會是我家中的神位或祖先有問題，才造成我母親開始頭痛？」

老師回答他說：「欠點其實包含了你剛剛講的神位或祖先等，適才神明並沒有指示跟那些有關聯，假如跟欠點沒有關係，就不要懷疑那個方向。」也許是心疼母親或心急的緣故，年輕人一直非常堅持有其他因素造成他母親頭痛。

老師了解這位當兒子的心很急，但該教育的時候還是要教育，就再一次教導這位年輕人道：「你可能對問神比較沒有經驗，不過你今天既然來這裡，我就有義務教你一些問神的正確觀念。剛才擲筊所問出來的結果（沒有欠點），都是經由神明仔細調查後指示出來的。一旦神明接受你要問的問題，祂們就會全方位』的去幫你調查，其中還包含查你全家、神位、祖先等。

人也許會有疏忽之處，但神明不會。明明沒有欠點，而你偏偏要一直問到有欠點為止，這種想法是不對的。好在你是來這裡問，如果你不幸遇到不正派的宗教，這些人抓到你心慌意亂且一心一意想趕快處理好問題的心態，那他們叫你怎麼做，你就會照著做；要你花多少錢，你就真的掏多少錢出來。一個人會上當受騙，大部分都是來自這種心態。」

老師繼續對年輕人說：「遇到事情，心裡切勿急，切莫慌，盡量要使自己意念集中。為什麼？因為只要心裡一急，就會慌。慌，腦就會失神；神一失，意志力就弱；意志力一弱，就變得毫無判斷能力。這是一連串的心理反應。

所以，當我們真的面對重大事件時，首先要告訴自己不能自亂陣腳，以穩定的心、冷靜的頭腦，來思考因應之道。當然，真到那時候要做到也許很難，但至少不要讓自己到六神無主的地步。

問神有一個重點：真正以濟世救人為主的宗教，不會說要花多少錢才能解決事情。因為這看起來就好像是以錢的數目來決定事情能不能解決，況且如果問事者的經濟有問題時，又該怎麼辦呢？想一想，神明是慈悲的，是體恤眾生的，所以祂自己會評估，而且總是會在我們所能負擔的能力範圍內幫我們處理事情。因此，如果神明指示你母親頭痛並不是因為欠點而引起，就不要一直重複問『有沒有欠點、有沒有欠點』。」

這位年輕人像是上了一門宗教及人生的課，也似乎明白了許多問神的正確心態，於是繼續問老師，那現在應該要怎麼問呢？老師教他，倘若不是因為欠點而引起，就屬於「真病」。既然是真病，那就要找醫生。

「現在應該問神明哪裡有貴人可以治好你母親的頭痛。」

真病問法方向

過去有很多信徒來問也都是真病，問神明這方面的事時通常會朝幾個方向去問：

1貴人方位－－哪裡可遇到相助的貴人

東西南北（以個人住家為中心點），每個人的時運走到什麼時間與空間交錯時，都會產生不一樣的結果。有相生，有相剋；有利之方，也有不利之方。

2醫院－－找到最適合的醫院

如果自己已經先查好幾所醫院的資訊，但不知選擇哪間，這時就可以請神明幫我們調查，問問神明哪間醫院比較有貴人相助。

3醫生－－哪位醫師對你最有幫助

有信徒曾因腫瘤問題需開刀，在有好幾位醫生可選擇，但不知道要選哪位的情況下，經由神明調查指示出哪位醫生開刀會比較順利、有希望（前提需有那一科醫生的資訊）。後來這位信徒開完刀後，我們去醫院探望他，他的家人告訴我們開刀結果一切順利。那位醫生在得知是神明指定他執刀後深感榮幸，特地跑來我們這裡向神明燒香，以表感恩之意。

4痛運－－當沒有欠點又找不出貴人方向、醫院時

過去有一位老太太因為右手痠痛而煩惱，看了一段時間的醫生都不見成效而來問神明。

神明調查後說沒有任何欠點，也沒有指示貴人方向跟醫院，只賜了一張籤詩指示這位老太太，這是她的一個痛運4，痠痛的情況在六月就會自然康復（當時是五月中旬）。結果在六月中旬，老太太右手痠痛的情形便奇蹟似的不藥而癒了。

老師對年輕人說，如果現在要繼續問，就應該朝上面那幾個方向來問，而不是一再問重複的問題。

聽完老師的解釋，他也認同這種問神觀念。

果不其然，神明指示這位年輕人的母親的貴人是在北高雄的一間醫院，並且還特別指示，之前治療沒有成效的原因，不僅是找錯貴人方向，更重要的是看錯科；這兩項錯誤加起來才導致這個症狀一直拖到現在。 《神啊！我要怎麼問你問題？》。圖／柿子文化提供

後來這位年輕人遵照神明的指示，帶著母親前往指定的醫院及科別，經過一個月的治療，偏頭痛的情形已經改善了許多。

這對母子後來時常來宮裡找大家聊天，某一次，年輕人對大家說，他從這次經驗中學到了要怎麼問神明問題，真的不只是要學會思考而已，問的問題還要有邏輯，更不能毫無目標的亂問。

老師笑一笑對他說：「這就是我們這裡問事的宗旨與原則－－完全傳達神意，絕不加油添醋。」

(本文摘錄自《神啊！我要怎麼問你問題？》，柿子文化出版，未經同意禁止轉載。)

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