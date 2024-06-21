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阿嬤牙痛「擔心冤親債主」！問神達人打破迷信：先看醫生好嗎

柿子文化／ 文‧問神達人王崇禮
圖為拜拜示意圖。圖/ingimage
圖為拜拜示意圖。圖/ingimage

那是某個冬天的夜晚，來問事的信徒非常多，大約有四十多來個。其中有兩個人，是一位年輕人帶著一位老太太來的。

老太太面無表情，手又一直摸著臉頰，可以很明顯地感覺到她身體好像十分不舒服，這應該就是她今天跑這一趟的主要原因吧？

終於輪到老太太問事了，老師先是詢問老太太身旁的年輕人說：「這位是你奶奶嗎？」

他回答是，接著對老師說：「老師，你可不可以幫幫我奶奶？」

這位年輕人表示，他奶奶身體一直不舒服，自從去一間宮廟問事回來後就變得怪怪的，什麼事也不跟家人說，大家也都拿她沒辦法，「所以就有人介紹我們來找你們，拜託請幫幫我奶奶。」

老師安撫他說：「你先不用擔心，解鈴還須繫鈴人，我先問你奶奶一下，總是要先釐清根本問題是什麼。」

老師問老太太：「妳好像身體很不舒服的樣子，身體怎麼了？還好嗎？」一問之下，她才說自己的牙齒已經痛很久了。之所以什麼都沒說，是因為牙齒剛開始痛的時候，她確實有去其他地方問過，有人跟她說這牙痛是自己本身的業障，因前世的冤親債主在討債。

聽完之後，老師大致上了解老太太的情況了。沒想到老太太忽然問：「我可以問神明我現在到底能不能去看醫生了嗎？那如果還不能去看醫生的話，又該怎麼辦？」

老師回答她說：「老太太，牙齒痛就要去看醫生，這種事不用問神明啦！」

「可是別人說這是我的業障、冤親債主。」老太太回答道。

於是，老師跟老太太解釋說：「如果每一件事都牽扯到業障、冤親債主，那不就所有的事都沒辦法解決了？別人怎樣說我不會去批評，我只能告訴妳，我們這裡會怎麼做。牙齒已經這麼痛了，難道還要繼續痛下去嗎？有沒有冤親債主、有沒有業障，現在先不用談，重點是先把牙齒治好再說，好嗎？」

老太太還是不放心的又問：「真的不用問神就可以去看醫生嗎？」

「不用啦！」老師堅決地回答，「不是每件事都要問神，若都問神，我們不就完全喪失思考能力了？要是遇到不正派的人就很容易被騙－－宗教可以幫人，也可以誤人。像老太太妳現在牙齒痛到這種地步，還要問神明可不可以看醫生，假如有個三長兩短，豈不是被宗教所誤－－這就是迷信了。宗教應該要有信而不迷的正確觀念，如果是正神的話，一定會叫妳先去看醫生。至於別人講的那些冤親債主、業障，也許有，也或許沒有，但不管有沒有，跟現在可不可以去看醫生沒有直接關係。我建議妳還是趕快去看醫生吧！」

《神啊！我要怎麼問你問題？》。圖／柿子文化提供
《神啊！我要怎麼問你問題？》。圖／柿子文化提供

我們問神，可以有很多種方式，當然擲筊也是其中的一種。但是，不管是用什麼方法問神，有一個原則一定要堅持把握住：要問神明之前，一定要先釐清什麼事該問神、什麼事不該問神。

最後這位老奶奶也聽從了勸告，馬上去看醫生。看完醫生的兩天後，她還自己騎腳踏車，心情愉悅地來宮裡聊天。

平心而論，現今社會對道教有蠻多負面的觀感，原因眾多，其中之一就是不該問的問題也問神明，導致亂問一通，這樣會讓人覺得很迷信。像上述的兩個案例就是一個很好的教材，教我們問神明要有一個原則，千萬不能自誤然後又被神誤。假設問出來的結果沒應驗，回過頭來罵神明不靈，祂們又不會說話，也不會為自己辯解，想一想，其實神明也蠻無辜的，不是嗎？因此，身為一個神職人員，如果信徒發生諸如身體方面不舒服的現象，不先去看醫生反而跑來問神，這時應該要加以勸導才對。

什麼問題才需要問神？

當我們無法做自我判斷時。例如，人生走到十字路口，不知道該往哪個方向，這個問題才需要問神明。千萬不要什麼事都問，否則容易喪失自己的判斷力和主張，容易被人牽著走。尤其是在心亂如麻及六神無主的時候，如果又不幸遇到神棍，那被騙的機會就會很高。

(本文摘錄自《神啊！我要怎麼問你問題？》，柿子文化出版，未經同意禁止轉載。)

牙齒 神明 醫生

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