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超有毅力、真心會瘦「減肥魔人」三星座！白羊字典沒有胖字、兩星座自制力超強

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為減肥示意圖。圖/Ingimage
圖為減肥示意圖。圖/Ingimage

減肥是很多人一生的課題，很多人都隨時嚷著要減肥，其中有些人成功，但不少人卻一直失敗。搜狐網分享，「減肥毅力最強，最容易減肥成功的三大星座」，快看看都有誰吧！

▍處女座

「我正在減肥」是處女座最常掛在嘴邊的一句話，但他們也常因為這句話被朋友怨恨，因為大多數處女座根本不胖，體重根本很標準。處女座非常在意形象，所以他們對於身材具有極高的自制力。如果有朋友脫口而出說處女座「是不是胖了？」，處女座絕對很介意。他們不是說介意朋友批評，而是介意自己自制力下降，居然讓身材變形。接下來，不用別人告訴處女座，處女座早就計畫好要怎麼減肥。這樣的處女座怎麼可能不減肥成功呢？

▍摩羯座

摩羯座能夠成功減肥，全靠他們無比堅定的自制力。摩羯座不是一個為了外表犧牲一切的人，但是如果肥胖影響到他們的生活時，摩羯座也能下定決心，逼自己完全進入減肥狀態。例如每天跑五公里，晚上不吃宵夜，早睡早起等，摩羯座可以把一切變成例行活動。而且自制力超強的摩羯座，面對誘惑能夠全部拒絕。摩羯座還會在減肥期間警告自己的朋友，不要試圖著誘惑他們，讓他們犯戒，否則他們會生氣。

▍白羊座

白羊座是個懂得養生的星座，他們在平日會要求自己保持健康飲食。白羊座活力十足愛運動，肥胖不在他們的字典裡。偶爾，白羊座會出現飲食混亂的時候，他們會突然胖個五、六公斤。這個簡單的數字就足夠引起牡羊座恐慌了。當白羊座發現自己的體重變化後，立刻著眼於準備健康的飲食和運動。如果體重回復原來的數字，那麼牡羊座一定會忌口。牡羊座本身沒有吃貨基因，所以要減肥也不是一件難事。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

星座 減肥

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