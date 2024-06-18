最容易外遇3星座男？天蠍重感覺、牡羊來者不拒、「這星座」外表暖男內心超渣
一段感情來之不易，偏偏有些人就是不珍惜，就算結婚了，還是要偷吃，讓另一半受傷。搜狐網分享「婚內最容易出軌的三個星座男，見異思遷，尤其第一」，快看看都有誰上榜。
★天蠍座
天蠍座敢愛敢恨，也喜怒無常，千萬不要惹到他們，否則絕對讓你後悔。感性的天蠍座在做什麼事情之前，不會去考慮會有什麼後果，當他們意識到了就已經晚了。在感情的世界裡，他們的情感是很簡單的，只要有感覺，就算明知不能愛，也還是會飛蛾撲火。天蠍座的感情只有兩種，愛和恨，沒有多餘的其他情感。
★牡羊座
牡羊座就像小孩，最不擅長的就是拒絕，就算結婚了，如果有異性接近，他們也不會果斷拒絕，他們這樣，也很容易讓對方誤會自己還有機會。遇到異性示好，他們誰都不想傷害，也喜歡逃避問題。牡羊座為了滿足私慾，也常會做出「只見新人笑，不見舊人哭」的事情，因為他們天生就有不斷征服新獵物的本性，喜歡享受那種征服的刺激和勝利的快感。
★處女座
處女座的男生本身的桃花就相對旺盛，再加上個性溫柔細心，是大眾眼中貼心的「暖男」。氣質儒雅的處女座，待人溫柔友好，注定會招引蝶。更慘的是，處女座男生性風流，是多情之人，當他們周圍有一點誘惑刺激時，他們就管不住自己了，所以是出軌的高危險族群。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
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