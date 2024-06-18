4星座下半年財運極旺！金牛機會變多、水瓶副業高飛、「這星座」爆肝換金錢

2024已經過了一半，下半年由於星象的變動，對於不同的星座，財運上有什麼的改變呢？2024下半年哪幾個星座財富會大幅增加？建議同時參考上升、太陽星座。

▍金牛座 貴人來了 機會變多

滿滿的正財和偏財！金牛座在下半年有很多金錢的機會，雖然會有花很大的問題，但是前提是會賺得多才有花很大的機會！金牛座不管是在事業上或是貴人上都有很多的合作機會。尤其對於銷售，創意相關的工作，金牛座只要經過你的介紹都很容易讓其他人產生興趣，你的自信也是下半年賺錢的關鍵，你有你獨特的眼光，先把握了機遇，因此你比其他人多了更多的機會。

▍水瓶座 副業高飛 但別忘記本業

滿腦子的創業想法，在工作事業的改革，終於迎來被人欣賞的時刻。在下半年開始你會有發展的空間，對於提升自己很有幫助。尤其在你的副業上，往往比你的正職更為突出！但千萬不要急於把副業轉正職，因為這也是需要時間去慢慢建立你的圈子。對於剛開始，或是財富的增加是一個很好的開始。

▍天蠍座 超級幸運 做啥都順

幸運之星一直在照耀著你，你會感受到不管做什麼都順利，只是一個的想法都容易成真。在下半年你會有前所未有的關注，在工作上的發展更是超過你的想像。在偏財上也容易有一點小財運，之前投資的股票之類容易在下半年有所獲利。你可以好好把握機會擴大自己的影響力。會出現一些其他公司的欣賞邀請你加入，但你要小心選擇，要選擇適合自己的。

▍處女座 爆肝換金錢 別太累了

處女座的財運主要因為工作非常忙碌，會出現很多的加時加班的工作，因而對於收入的增加，都是一點一滴用時間換取的。但因為處女座對於工作的執著感，忙碌反而讓處女座感到輕鬆，所以下半年的財運不用擔心，你付出了多少，都會有相應的回報。只是身體的部分需要好好注意。

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