絕對氣炸！12星座「原地黑化」的點…白羊贏了被取消資格、雙子被嫌笨、2星座遭背叛
有些人平常好好的，但是偶爾遇到一些事情受了刺激，性情就可能大變，甚是直接原地黑化。到底12星座遇到什麼事情，可能性情大變會黑化？快來看看。
★白羊座 明明贏了比賽卻被取消資格
白羊座很重視贏輸，在很多時候輸還不足以讓白羊座黑化，而是被取消資格，連比拼的機會也沒有。
★金牛座 被冤枉了
金牛座不喜歡被人冤枉，尤其是自己沒有犯錯，卻被迫要道歉，這種情況很容易讓金牛座性情大變。
★雙子座 被當笨蛋
雙子座都有點小聰明，雖然不是說什麼都知道，但如果被認為是笨蛋，被說是不能做事的人，都會讓雙子座黑化。
★巨蟹座 年紀越大
巨蟹座比較被動，不太會有大的改變讓巨蟹有變化。但是隨著年齡越大，巨蟹座看事情會有不同的方法。
★獅子座 當眾被罵
獅子座無法接受這種的責罵，如果獅子座一直被壓抑，很可能會讓獅子座出現不一樣的人格。
★處女座 被一直批評
處女座很重視別人的評價，當被一直批評，處女座會好像變了一個人，不再為了這工作賣力，或是努力的做到讓你另眼況看。
★天秤座 遇到不公的事
天秤座很在意公平，如果自身因不公平而受到一些挫折，長久下來容易讓天秤座感到無能為力，從而變得黑化。
★天蠍座 被背叛了
天蠍很重視自己重視的人，如果被一次又一之背叛，天蠍座會變了一個人一樣，什麼都會變得冷冷的
★射手座 無法隨心所欲
射手座感到綁手綁腳時，看什麼事情都只看到負面，覺得世界不同的射手座，連性情都會大變。
★魔羯座 在工作上被背叛
魔羯座在工作上有執著的地方，如果發現自己的工作失敗原因是因為他人的背叛，很容易讓本來就不相信別人的魔羯座，性情會出現大的轉變。
★水瓶座 被現實打擊
水瓶座對於生活有一種過於理想化的想法，對於公平正義也有一種執著，被現實一次一次打敗的水瓶座，會有異於常人的反應，也許會把積極的個性變得隱閉起來。
★雙魚座 被迫獨立
雙魚座是很會依賴別人，當自己依賴的對象一個一個的離開，或是已經無法找到自己可以依賴的對象的時候，會很容易讓雙魚座的個性發生改變。
◎本文內容已獲 12talks 授權，未經同意禁止取用轉載。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
🔶6月星座運勢／牡羊「朋友是貴人」、獅子別太高調、這星座會漏財
🔷錢準備來了！6月星座財運TOP5 處女投資眼光敏銳、天蠍獲得意外之財
🔶6月愛情降臨！這些星座特別受到愛神關愛 你是其中之一嗎？
🔷6月運勢上上籤！5生肖財運在身 大富大貴「黃金時期」難擋
🔶6月份生命靈數分析：4號人有戀情萌發機會、7號人進入事業新里程碑
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言