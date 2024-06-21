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絕對氣炸！12星座「原地黑化」的點…白羊贏了被取消資格、雙子被嫌笨、2星座遭背叛

聯合新聞網／ 12talks
圖為黑化示意圖。圖/ingimage
圖為黑化示意圖。圖/ingimage

有些人平常好好的，但是偶爾遇到一些事情受了刺激，性情就可能大變，甚是直接原地黑化。到底12星座遇到什麼事情，可能性情大變會黑化？快來看看。

★白羊座 明明贏了比賽卻被取消資格

白羊座很重視贏輸，在很多時候輸還不足以讓白羊座黑化，而是被取消資格，連比拼的機會也沒有。

★金牛座 被冤枉了

金牛座不喜歡被人冤枉，尤其是自己沒有犯錯，卻被迫要道歉，這種情況很容易讓金牛座性情大變。

★雙子座 被當笨蛋

雙子座都有點小聰明，雖然不是說什麼都知道，但如果被認為是笨蛋，被說是不能做事的人，都會讓雙子座黑化。

★巨蟹座 年紀越大

巨蟹座比較被動，不太會有大的改變讓巨蟹有變化。但是隨著年齡越大，巨蟹座看事情會有不同的方法。

★獅子座 當眾被罵

獅子座無法接受這種的責罵，如果獅子座一直被壓抑，很可能會讓獅子座出現不一樣的人格。

★處女座 被一直批評

處女座很重視別人的評價，當被一直批評，處女座會好像變了一個人，不再為了這工作賣力，或是努力的做到讓你另眼況看。

★天秤座 遇到不公的事

天秤座很在意公平，如果自身因不公平而受到一些挫折，長久下來容易讓天秤座感到無能為力，從而變得黑化。

★天蠍座 被背叛了

天蠍很重視自己重視的人，如果被一次又一之背叛，天蠍座會變了一個人一樣，什麼都會變得冷冷的

★射手座 無法隨心所欲

射手座感到綁手綁腳時，看什麼事情都只看到負面，覺得世界不同的射手座，連性情都會大變。

★魔羯座 在工作上被背叛

魔羯座在工作上有執著的地方，如果發現自己的工作失敗原因是因為他人的背叛，很容易讓本來就不相信別人的魔羯座，性情會出現大的轉變。

★水瓶座 被現實打擊

水瓶座對於生活有一種過於理想化的想法，對於公平正義也有一種執著，被現實一次一次打敗的水瓶座，會有異於常人的反應，也許會把積極的個性變得隱閉起來。

★雙魚座 被迫獨立

雙魚座是很會依賴別人，當自己依賴的對象一個一個的離開，或是已經無法找到自己可以依賴的對象的時候，會很容易讓雙魚座的個性發生改變。

◎本文內容已獲 12talks 授權，未經同意禁止取用轉載。

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