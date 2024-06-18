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周五「夏至」禁忌多！別穿紅衣、別吃冰、別罵人…準備95元能旺財

聯合新聞網／ 文／清水孟國際塔羅小孟老師
圖為夏至示意圖。圖/ingimage
圖為夏至示意圖。圖/ingimage

6月21日就是「夏至」，清水孟國際塔羅小孟老師臉書分享，夏至必吃的食物、禁忌與旺財方法。「夏至」是北半球一整年裡白晝最長，黑夜最短的時刻，而「夏至」到來也象徵梅雨季節終止，之後伴隨著颱風多，氣候炎熱難耐，因此古人都會在「夏至」之後吃些消暑氣的食物，或者到陰涼處避暑，學子也需避暑放暑假。

「夏至」消暑食物有綠茶、苦瓜、冬瓜、茄子與小黃瓜等。另外古代有句諺語道「冬至湯圓、夏至麵」，顯示夏至可以多吃吃小麥做成的麵，因為這個時氣小麥正新鮮，有降火開腸胃的效果。

夏至禁忌

1.禁剃頭：

民間相傳夏至當日剃頭之後天氣炎熱，太陽照射太強容易引發頭暈導致頭皮曬傷運勢下滑，嚴重還會破運衰事較多。

2.避開炎熱地區：

夏至天氣炎熱，宜避開炎熱的地方，如：操場，空曠地，以免太陽太大引起身體不適。

3.忌詛咒罵人：

夏至天氣炎熱，容易脾氣上來，易有無明怒火發生，若脾氣上來易與人結怨導致官司事非變多。

4.忌溫差大：

夏至室內溫度不宜過低，倘若室內溫度過低，室外溫度過高容易引發體溫忽冷忽熱，導致感冒發生。

5.忌喝冰水與冰品：

夏至天氣炎熱不宜喝太冰冷的飲品與冰食，以免身體冷熱變化太大，導致頭暈目眩，或者產生耳鳴。

6.夏至忌紅：

夏至氣溫炎熱，因此不宜穿搭太紅的衣物，以防心情煩燥，其他人看你過紅也容易對你發火。

夏至開財運方法

借日旺運法

夏至太陽最大，太陽為陽建議選擇在中午11：00-13：00間拿一個碗，碗裡放95元硬幣，代表九五至尊，然後再放到有陽光的地方吸收陽光，只要放10分鐘左右，硬幣再隨身攜帶9天後再存入銀行，或者將95元一起連同要存的錢一起存到銀行就能讓財運大旺。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

冬至 夏至 節氣

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