周五「夏至」禁忌多！別穿紅衣、別吃冰、別罵人…準備95元能旺財

有些人很愛和別人比較，也會高度關注別人社群，別人擁有什麼，他們也想要。塔羅牌老師艾菲爾臉書分享，有四個星座天生喜歡與他人比較，從中找到自己的定位和價值。因為愛比較，這些星座不僅在意自己的表現，也對別人的成就保持高度關注。這種比較心態既是他們進步的動力，也是他們不斷挑戰自我的來源。

2024-06-18 09:09