如果以紫微的十四主星以及命宮作為觀察與分析的主體，先前所討論的「雙星組合」以及「主星同位素」已涵括了大部分的組合。

也就是説，只要不是空宮坐命，大部分的坐命者都可以在「雙星組合」以及「主星同位素」(命宮主星相同，但是命宮三方四正的星曜組合不同)的各個單元中，找到自己命宮組合的基本個性與特質。

無論是「雙星組合」或是「主星同位素」，其實就是以紫微為首的「紫微列車」與以天府為首的「天府列車」以對開的方式，在命盤上的十二個宮位產生不同的雙星組合、單星獨坐，以及空宮的結果。

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這些看似隨意、隨興的星曜排列與組合方式，其實隱含著某種規律性：

* 以「紫微列車」及「天府列車」來看，不論是陽性主星還是陰性主星，同一屬性的星曜不會連續出現在相鄰的. 宮位。 也就是陽性主星的鄰宮不是陰性主星，就是空宮; 陰性主星的鄰宮不是陽性主星，就是空宮。

*「紫微列車」及「天府列車」形成雙星組合之後，陽性主星必然與陽性主星同宮形成陽性的雙星組合，陰性主星必然與陰性主星同宮形成陰性的雙星組合

* 任意一張命盤中，陽性組合(包括單星與雙星組合)的鄰宮必然是陰性組合(包括單星與雙星組合)或是空宮; 如果是空宮，空宮的對宮必然是陰性的雙星組合; 反之亦然。

* 如果只考慮星曜的組合，而不考慮同一種組合但是位在互為對宮的不同宮位的情況，每一顆主星都有六種不同的組合(包括單星與雙星組合)。

例如，破軍的組合有紫破、廉破、武破、破軍獨坐(對宮紫相)、破軍獨坐(對宮武相)、破軍獨坐(對宮廉相)。

太陰的組合有陰同、機陰、日月，太陰獨坐(對宮天同)、太陰獨坐(對宮太陽)、太陰獨坐(對宮天機)。

被遺忘的三星獨坐 - 紫微、武曲、廉貞

乍看之下，好像每一顆主星都有三種不同的獨坐組合; 但是在「主星同位素」的單元中，僅僅介紹了十一顆主星，唯獨缺了三顆主星：紫微、武曲、廉貞。

仔細檢視這三顆主星所構成的組合：

紫微的組合有紫殺、紫破、紫貪、紫府、紫相、紫微獨坐(對宮貪狼)。

武曲的組合有武殺、武破、武貪、武府、武相、武曲獨坐(對宮貪狼)。

廉貞的組合有廉殺、廉破、廉貪、廉府、廉相、廉貞獨坐(對宮貪狼)。

雖然紫微、武曲、廉貞各自也有六種不同的組合，但是雙星組合居多，獨坐的組合僅有一種。

其實這也不難理解：紫微、武曲、廉貞在陽性的雙星組合中，扮演核心的角色，而與其他五顆陽性主星(七殺、破軍、貪狼、天府、天相)各自形成多達五種的雙星組合。

陰性主星的雙星組合，則是以天機、太陽、天同三顆主星為核心，分別搭配巨門、太陰、天梁等三顆主星。

如果只考慮星曜的組合而不考慮組合所在的宮位，以數量上來檢視，陽性的雙星組合共有十五組，陰性的雙星組合只有九組，陽性的單星獨坐共有十八組，陰性的單星獨坐共有十八組。

以數量上來看，陽性的雙星組合明顯地多於陰性的雙星組合。

以結構上來看，陽性雙星組合的對宮不見得是空宮，有時是陽性的單星獨坐，但是貪狼的雙星組合，對宮必然是空宮，例如廉貪、紫貪、武貪。

然而，陰星雙星組合的對宮必然是空宮，無一例外。

以紫微雙星組合所命名的六大盤型來看：盤中雙星組合愈多的盤型，其空宮也就特別多。例如，紫殺盤有六組雙星組合(紫殺、機梁、巨日、武貪、陰同、廉破)，同時也有多達四組的空宮。紫府盤則僅有兩組雙星組合(紫府、廉相)，因此盤中並無空宮。

各個盤型中的單星獨坐、雙星組合、空宮，則可以視為對開的天府列車與紫微列車的各個車廂(星曜)在月台(宮位)交會的結果。兩列列車車頭紫微與天府的相對位置，則決定了不同的盤型。

這些表面上看起來「沒什麼道理」的規則，其實有助於我們對命盤與星曜結構的理解。

貪狼的對宮與府相朝

既然紫微、武曲、廉貞的單星獨坐僅有一種組合，因此它們既不屬於「雙星組合」的討論範圍，也不屬於「主星同位素」。而單獨討論十四主星時，往往過要於強調主星的特質，而忽略了這三顆主星獨坐時的「周遭環境」(也就是三方四正)，因此有必另闢章節來討論。

與七殺、破軍、貪狼類似，紫微、武曲、廉貞必然以「三方」的相對位置置放在命盤中;最大的差異是七殺、破軍、貪狼位於「天府列車」，紫微、武曲、廉貞則是位於「紫微列車」。

「紫微列車」的逆行排列

由於紫微、武曲、廉貞這三顆星曜獨坐時，對宮必然為貪狼獨坐。而從「天府列車」星曜排列的結構來看：貪狼的對宮，其三方必有天府及天相，這種組合有個挺稱頭的稱號，叫做「府相朝」。

「天府列車」的順行排列

「府相朝」(天府及天相在三方)之所以被古人視為相當不錯的結構，是因為作為「衣食之星」的天府及天相被放置在官祿宮及財帛宮，帶有「衣食無虞」的意涵，用「衣食之星」來支撐命宮，自然是不愁吃穿。

如果從現代的觀點來分析：天府及天相被視為保守、穩定的組合，行事作風穩健不躁進，但是否真能兌現此生「衣食無虞」，仍要看命宮三方四正的實際組合以及四化、祿存、煞星的排列與結構。

這三顆獨坐的星曜，對宮必有貪狼，三方必有天府及天相，從某個層面來看：人際關係活躍，喜歡新鮮刺激，抓到機會就想表現自我，但是行事作風趨於保守，會是這類組合的基本個性。

而貪狼所代表的桃花，究竟是助力，還是阻力，就看各個星曜與宮位所構成的整體表現了!

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