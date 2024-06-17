本周「血型+生肖」財運TOP5！O型1星座「逆轉人生」：財富突飛猛進

在本周前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人保持耐心和專業的態度，就能讓自己的荷包更加飽滿，有人則將改變人生，在未來展開全新的事業，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。

第五名：血型A型+生肖屬虎

如果你的工作是機械維修人員，例如汽機車或更大型的器具，本周會有很不錯的收益，在這段時間裡，將接到許多機械故障的求救電話，時間非常緊湊，需要你親力親為，急上火線搶修，請保持耐心和專業的態度，就能一一排除障礙，同時也能讓自己的荷包更加飽滿。

第四名：血型AB型+生肖屬鼠

隨著人們越來越富裕，對於物品的要求也越來越高，不僅實用，更要美觀，如果你是從事生活用品，創意類型的手工藝品製作者，在本周可要好好的運用創意來製作產品，在這段時間裡，會有客人前來洽談客製化商品，如果你能好好把握這個機會，將會為你賺來滿滿的錢財。

第三名：血型O型+生肖屬羊

所謂一日之計在於晨，好的活力就從早餐開始，如果你是經營早餐店的老闆，無論是中式還是西式，店家還是餐車，本周將會有大筆生意上門，在這段時間裡，你將發現一波波客人絡繹不絕的上門消費，請你用親切的微笑應對，不僅可以增加客人的滿意度，更能讓你的財庫不斷增旺。

第二名：血型B型+生肖屬蛇

如果你的工作是展場規劃、活動人員，在本周將會讓你忙得不可開交，在這段時間裡，會有許多展場活動需要你來處理，內容複雜又時間緊迫，請你一定要提起十二萬分精神，好好應對，只要能做到盡善盡美，讓客戶感到滿意，除了能獲得應有的報酬外，更會有一筆驚喜紅包。

第一名：血型O型+生肖屬兔

無論你是屬於士農工商哪一種領域的工作者，在本周會遇見一個非常好的機會，在這段時間裡，將會有人與你洽談生意，想要合夥跟你一起創業，你無需急著拒絕，可以多加了解，如能達成共識，這將可能改變你的人生，在未來展開全新的事業，更有望讓自己的財富突飛猛進。

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