唐綺陽星座運勢週報：天蠍感情勿挑釁踩雷 射手事業面臨轉型

星象影響：金水日移位、諸星進巨蟹、土海停滯、火天趨近

金星、水星和太陽進入巨蟹座，行星移位產生能量場變動，當心天氣多變，凡事不宜免強，避免衝動而下錯判斷決定。諸星進巨蟹，受巨蟹能量影響，容易感受與「家」有關的價值，或是因家人、與家有關的議題，情緒起伏動蕩。土星、海王星都在停滯期，造成情緒的騷亂和內心的不平靜，要正視內心的焦躁，原本隱藏的問題也會浮現，需好好面對解決。若有受到情緒及壓力之苦，可多探索身心靈領域以增加能量。火天趨近合金牛，星盤有5-11度者需多注意突發性受傷。

12星座個別運勢：

獅子：高標準而鑽牛角尖跟自己過不去，小心說話以免傷感情

處女：抱越高的期望越容易失落，感情上亦是容易幻想破滅

天蠍：勞心勞力樂於助人但吃力不討好，感情上勿挑釁踩雷

射手：事業面臨轉型重整再出發，感情對自己的判斷要有信心

牡羊：相信直覺做好戰鬥的準備，感情喜歡互相鬥嘴的冤家

金牛：工作步調慢下來會更順暢，感情平順但當心誤踩雷點

水瓶：合作機會多要小心篩選，桃花旺盛頻頻被示好

雙魚：助人也助己能因此有所收穫，感情上易吸引到年下桃花

雙子：喜歡的領域能得心應手，感情有機會遇到心動對象

巨蟹：工作挑戰多但都能迎刃而解，感情以柔克剛勿硬碰硬

天秤：貴人及邀約多都需好好把握，感情上以理智面對為主

魔羯：工作親力親為並發揮強項，幽默及好口才使感情升溫

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