6大「悲觀星座」聲量排行 這星座上榜網友直呼：「超級準」
【文·Social Lab社群實驗室】
《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「悲觀星座」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的６大悲觀星座排行。
在你的生活圈中，是否有些朋友特別容易沮喪，或是對於事物抱持著負面消極的看法呢？有不少網友透過十二星座做劃分，試圖了解哪幾種星座的特質更容易有悲觀的特質。本次我們便針對悲觀星座進行觀測，一起來看一下有哪些星座上榜了吧！
「摩羯座」自我要求太高易產生負面情緒 「巨蟹座」悲觀論點揭起兩派論戰
觀察近一年內網友針對「悲觀星座」的相關話題討論，可以發現當討論到相關話題時，「摩羯座」是最常被網友所提及的星座。被網友譽為「國師」的知名星座專家唐綺陽就曾分享貼文「賺了1000萬魔羯還是悲觀」。
引起網友共鳴，紛紛留言「真得超級準，而且很會懷疑自己」、「貼切形容：我們期待自己在101樓，結果只在50樓而已」，同時建議給自我要求過多的摩羯朋友不要給自己太大的壓力，可以透過正念冥想、運動等活動調劑身心。
另一項為網友所熱議的悲觀星座是「處女座」，就有不少處女座的網友指出自己的星座較其他星座而言「更追求完美、更有潔癖心態」，並表示道「做不到最好就會過於糾結或迂迴在壞情緒裡」，並詢問「有時候這樣真的很內耗，我應該怎麼做？」。
就有其他網友建議道「可以日常紀錄自己美好的特質，建立自信心」、「處女要的是陪伴跟真的支持」，提醒若陷入因悲觀情緒陷入低潮，可以透過與親朋好友聊心紓解情緒壓力。
而提及悲觀，同樣備受網友熱議的還有「巨蟹座」，其中「容易壓抑情緒」、「高敏感」也是容易被網友一起提及的特質，不少巨蟹的網友因為有感於自身星座較容易悲觀的論點，直呼「巨蟹活的滿辛苦的，如果找不到情緒出口，大概會一直壓抑到老」。
但也有另一派網友則認為「很多時候是環境和不友善的人讓巨蟹覺得很消極，其實有時巨蟹座的人還是很能紓解負面情緒的」，引起巨蟹網友紛紛留言表示贊同。
你身邊也有容易悲觀的朋友嗎？他是什麼星座呢？其實就算自己的星座容易被網友認為是容易悲觀也無所謂，適時的調劑自己的身心，讓自己長保有正向想法才是最重要的事！
《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》
調查方法：
本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「悲觀星座」相關討論則數。
觀測期間：2023/05/01~2024/05/21，共一年。
觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）
快使用全台最全面的網路聲量工具——OpView社群口碑資料庫，帶您輕鬆用大數據看時事，了解民意風向、網友喜好！
【熱門時事難掌握？超夯話題都在Social Lab社群實驗室】
花10秒鐘訂閱OpView電子報，從此話題、趨勢不漏接！
《Social Scan 社群話題週報》：提供最新的熱門排行榜及熱門話題調查局，話題時事一把罩。
《Social Watch 洞察報告》：每月兩期，內含深度產業分析、議題拆解等精彩內容等你來挖掘。
想看更多排名主題？快快許願告訴我們吧
提供題目► marketing@eland.com.tw
🔶6月星座運勢／牡羊「朋友是貴人」、獅子別太高調、這星座會漏財
🔷錢準備來了！6月星座財運TOP5 處女投資眼光敏銳、天蠍獲得意外之財
🔶6月愛情降臨！這些星座特別受到愛神關愛 你是其中之一嗎？
🔷6月運勢上上籤！5生肖財運在身 大富大貴「黃金時期」難擋
🔶6月份生命靈數分析：4號人有戀情萌發機會、7號人進入事業新里程碑
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言