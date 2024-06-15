6大「悲觀星座」聲量排行 這星座上榜網友直呼：「超級準」



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「悲觀星座」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的６大悲觀星座排行。

在你的生活圈中，是否有些朋友特別容易沮喪，或是對於事物抱持著負面消極的看法呢？有不少網友透過十二星座做劃分，試圖了解哪幾種星座的特質更容易有悲觀的特質。本次我們便針對悲觀星座進行觀測，一起來看一下有哪些星座上榜了吧！

「摩羯座」自我要求太高易產生負面情緒 「巨蟹座」悲觀論點揭起兩派論戰

▲網友熱議TOP6悲觀星座 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近一年內網友針對「悲觀星座」的相關話題討論，可以發現當討論到相關話題時，「摩羯座」是最常被網友所提及的星座。被網友譽為「國師」的知名星座專家唐綺陽就曾分享貼文「賺了1000萬魔羯還是悲觀」。

引起網友共鳴，紛紛留言「真得超級準，而且很會懷疑自己」、「貼切形容：我們期待自己在101樓，結果只在50樓而已」，同時建議給自我要求過多的摩羯朋友不要給自己太大的壓力，可以透過正念冥想、運動等活動調劑身心。

另一項為網友所熱議的悲觀星座是「處女座」，就有不少處女座的網友指出自己的星座較其他星座而言「更追求完美、更有潔癖心態」，並表示道「做不到最好就會過於糾結或迂迴在壞情緒裡」，並詢問「有時候這樣真的很內耗，我應該怎麼做？」。

就有其他網友建議道「可以日常紀錄自己美好的特質，建立自信心」、「處女要的是陪伴跟真的支持」，提醒若陷入因悲觀情緒陷入低潮，可以透過與親朋好友聊心紓解情緒壓力。

而提及悲觀，同樣備受網友熱議的還有「巨蟹座」，其中「容易壓抑情緒」、「高敏感」也是容易被網友一起提及的特質，不少巨蟹的網友因為有感於自身星座較容易悲觀的論點，直呼「巨蟹活的滿辛苦的，如果找不到情緒出口，大概會一直壓抑到老」。

但也有另一派網友則認為「很多時候是環境和不友善的人讓巨蟹覺得很消極，其實有時巨蟹座的人還是很能紓解負面情緒的」，引起巨蟹網友紛紛留言表示贊同。

你身邊也有容易悲觀的朋友嗎？他是什麼星座呢？其實就算自己的星座容易被網友認為是容易悲觀也無所謂，適時的調劑自己的身心，讓自己長保有正向想法才是最重要的事！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「悲觀星座」相關討論則數。

觀測期間：2023/05/01~2024/05/21，共一年。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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