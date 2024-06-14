慎選旅伴！12星座出國雷行為…公主病、搞失蹤、這群人「都可以」事後意見一堆

出國玩旅伴真的太重要了！一個好的旅伴會讓旅程加倍開心，但如果遇到「雷包」，直接毀掉整趟旅程。挑選旅伴真的要注意很多細節，不同星座的人各自有雷點，建議參考太陽跟金星星座，小心服用囉！

🔸公主病行為

是指在旅行中總是讓其他人等候自己準備好？完全只在意自己的需要。最有可能出現這種狀況的就是獅子座、巨蟹座、金牛座。

這組星座的問題在於，習慣平常的生活模式，也比較不喜歡離開原本的舒適圈，因此很容易出國後，不習慣當地的生活文化，而堅持一定要他們原本的習慣時，就會要求超級多，造成旅伴抓狂，覺得彷彿在伺候什麼大小姐呢！

解套方式： 一開始嘗試出國不要去挑選跟他們原本生活差異太大的地方，旅行上的吃住交通，都盡量要比較高品質舒適的路線，一旦他們感受到旅遊中愉快舒適的享受，公主病的毛病就會減輕很多啦！

🔸愛說教、碎碎念的行為

在安排行程和選擇景點時最容易遇到，特別是處女座和摩羯座、天蠍座，他們喜歡按照自己的經驗和標準來指導他人。這會讓同伴感到壓力和不適。

因為不喜歡安排好的事情脫離自己的掌控，因此就變得控制欲太強，想要什麼都按照他們的安排，覺得「我選的才是好的，你選的是差的。」這種落差跟嘴巴一直碎碎念的說教習慣，會讓旅伴懷疑人生，「難道我是在跟教官出門遊玩了嗎？」

解套方式： 告知他們旅遊的體驗你只需要有些重點的部分就好，不要讓這組星座的人覺得每件事他們都要負責，也許可以安排你們彼此分工的範圍，該他們負責的就好好聽他們的意見，該你負責的，他們也得遵照這樣的方式。

🔸隨便的態度引發的不滿

這組人習慣把「都可以」掛嘴上，但他們事後抱怨的態度會讓人感到不誠實，雙子座、天秤座和雙魚座可能最容易表現出這種行為。

旅行前沒有溝通好會導致哪些問題？這組星座的確一開始都不會有太多意見，對他們來說，似乎是要遇到了才知道自己要什麼，也因此在計畫的時候通常都表現得很隨和，不太會真的說出自己的需要。

這對於安排旅行的人來說，真的會被誤導，以為真的可以都按照自己的計畫走，結果等真的執行之後，發現這群人意見很多，他們事前說「都可以」的態度，其實只是對旅行不用心。

解套方式： 事前請和他們充分溝通，在旅行規畫階段，即使是「都可以」旅伴，也請他們積極參與討論，表達自己的想法和喜好，可以將選項丟給他們選擇，而不是開放的題目，這樣他們會比較具體理解到底要決定什麼樣的事情。

🔸自我中心、不受控

難以溝通，當下想幹嘛就幹嘛，沒有顧慮別人的安排，太嗨失控，拋棄原本的計畫。牡羊座、射手座、水瓶座，說的就是你們。

這組星座常常會因為出國太興奮，急著要去感受各種不同的事物，而將原本的計畫都拋開，因此也會讓旅伴覺得很不尊重。所以他們可能忽然搞失蹤去他們想去的地方，或是看到什麼新奇有趣的東西，就會被吸走，這種不受控的感覺，會讓旅伴一直在找人，氣到吐血！

解套方式： 安排各自分開旅遊的放風時段，對這組星座來說應該是蠻重要的，可以事前溝通哪一種類型的會讓他們特別興奮，就可以在那個時候安排各自放風的時間，這樣一來就比較不會互相打擾了。

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