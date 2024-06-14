快訊

成功大學1科系申請入學分發人數「掛蛋」 校方：受AI浪潮影響

LINE Pay將退出日本 網嚇「只有台灣在用？」點出殘酷原因

2024下半年「生肖共業」！猴鼠龍防小人、虎馬狗血光災、這組會破財

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為生肖運勢示意圖。圖/ingimage
圖為生肖運勢示意圖。圖/ingimage

命理師湯鎮瑋老師分享「2024下半年十二生肖共業運勢大解析」，將12生肖分為四組，三個生肖一組，讓我們看看這些生肖會面對那些「共業」，需要預防。

▍猴、鼠、龍∕容易犯小人

這三生肖下半年容易犯小人，或是遇到豬隊友。老師建議平常耳根子不要太軟，「忠言逆耳」，不要只選擇性地聽自己想聽的話。這三生肖要多聽別人的建言，不要太固執己見，否則小人會容易趁虛而入。

下半年也不要跟人合夥投資，或是借貸往來，在事情還沒有成定局前都不要先告訴別人，當心意外破局樂極生悲。下半年個性也要柔軟，沉穩一點，多多懺悔。

下半年身邊的親朋好友可能無形中會破壞你的好事，成為你的累贅，常常因為別人製造的麻煩，讓你變得很累。

如何化煞？

可以在臥房西北方放開運物品，例如葫蘆，葫蘆下方可放一張寫上你姓名的紅紙，可以化解遇到小人的煞氣問題。

▍蛇、雞、牛 注意健康問題

這三生肖下半年可能會有病符問題，身體可能出現無名病痛、舊疾復發或是傳染性疾病，都別輕忽要就醫，千萬不要想著忍忍就過去。

這三生肖工作、家庭、心情上都有壓力，都有可能積勞成疾，總之要多當心健康問題，多養身養心，不妨安排健康檢查，掌握身體狀態。

如何化煞？

在病符方也就是東南方放葫蘆，可以除病氣，房間東南方保持乾淨整潔。

▍虎、馬、狗 當心血光災

這三個生肖下半年要多當心血光和意外災害，也容易感受到無常。

老師提醒使用金屬利器、或是工安都要特別注意，就算是很熟悉的工作也要做好SOP流程，出門行車走路、爬高爬低，都要特別當心意外。

如果是長輩更不要逞強，人要服老，不要硬撐，容易出意外。這三生肖家庭也容易有突發事件，可能會有出乎意外的事情發生，讓你們身心俱疲，也可能是親朋好友發生意外或是體會到生命無常，要知道「無常其實很正常」，只要把握當下，不留遺憾就好了。

如何化煞？

在家裡西方放葫蘆，也可點觀音許願蠟燭。老師建議，這三生肖可以多捐血、行善布施化解血光災。

▍豬、兔、羊 注意破財

這三生肖下半年要注意錢財運用，會有突然來的意外支出，讓你覺得財務吃緊，做好理財是下半年重要功課。

下半年驛馬星動，這三生肖可能會有外出、旅遊、外派機會，雖然有驛馬財，但也很容易流掉。有些人會有大筆支出，如果是正向的資產支出，例如買房、買保單，都是好的；至於消費型的支出，就需要多加管控，三思而後行。

如何化煞？

可以在臥房南方放葫蘆。

◎本文內容已獲 湯鎮瑋老師 授權，未經同意禁止取用轉載。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

生肖

延伸閱讀

不服輸、上進心強！4生肖註定事業成功…巴菲特、郭董上榜

四大生肖6月翻身！屬兔「創造力」前所未有 一類人職涯將遇重大轉折

農曆5月運勢(下)／牛恐破財、狗有車關、這生肖別亂來「小心捲ＭeToo」

農曆5月運勢(上)／鼠怕破財、猴防小人、4生肖當心血光災

相關新聞

2024下半年「生肖共業」！猴鼠龍防小人、虎馬狗血光災、這組會破財

命理師湯鎮瑋老師分享「2024下半年十二生肖共業運勢大解析」，將12生肖分為四組，三個生肖一組，讓我們看看這些生肖會面對那些「共業」，需要預防。

慎選旅伴！12星座出國雷行為…公主病、搞失蹤、這群人「都可以」事後意見一堆

出國玩旅伴真的太重要了！一個好的旅伴會讓旅程加倍開心，但如果遇到「雷包」，直接毀掉整趟旅程。挑選旅伴真的要注意很多細節，不同星座的人各自有雷點，建議參考太陽跟金星星座，小心服用囉！

最得老闆歡心三星座！摩羯令人放心、水瓶點子王、他「一張嘴」打天下

都說職場如戰場，除了自己要有實力，摸清老闆的個性也相當重要。旺好運「這些星座就是老闆最愛員工」，快看看那些星座在職場上總是深得老闆歡心，很容易成為老闆身邊紅人。

12星座「熱愛存錢」排行榜！水瓶先查別人存多少 第1名把儲蓄當興趣

儲蓄是一種穩定的理財手段，對某些人來說，更是喜歡看著資產一點一滴累積的樣子。日本網站「占TV」近來就分析12星座，排行哪些星座特別喜歡儲蓄。

每日星座運勢／金牛開發突破力量強 錢用到刀口上

2024-06-14牡羊座短評：借歌抒情是排解憂愁的好辦法。【整體運★★☆☆☆】對方模稜兩可的態度讓你感到苦惱，感覺遇到愛情的十字路口，有些不知所措。理財小有收獲，有節約習慣的人更是收效明顯。學生課業

特別不合群！「4大星座」個性很彆扭、心眼小 它超孤僻活在自己世界裡

每個人天生性格不同，結交的朋友還有生活圈也都不同，合群的人，不管身處在什麼環境中都能和大家相處愉快，就算不認識的人，也會對他產生好感，不過相反地，有些人特別敏感、不合群，搜狐網列出了4大星座正是如此，性格憋扭之外，還口直心快、心眼小，很不討喜。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。