2024下半年「生肖共業」！猴鼠龍防小人、虎馬狗血光災、這組會破財
命理師湯鎮瑋老師分享「2024下半年十二生肖共業運勢大解析」，將12生肖分為四組，三個生肖一組，讓我們看看這些生肖會面對那些「共業」，需要預防。
▍猴、鼠、龍∕容易犯小人
這三生肖下半年容易犯小人，或是遇到豬隊友。老師建議平常耳根子不要太軟，「忠言逆耳」，不要只選擇性地聽自己想聽的話。這三生肖要多聽別人的建言，不要太固執己見，否則小人會容易趁虛而入。
下半年也不要跟人合夥投資，或是借貸往來，在事情還沒有成定局前都不要先告訴別人，當心意外破局樂極生悲。下半年個性也要柔軟，沉穩一點，多多懺悔。
下半年身邊的親朋好友可能無形中會破壞你的好事，成為你的累贅，常常因為別人製造的麻煩，讓你變得很累。
如何化煞？
可以在臥房西北方放開運物品，例如葫蘆，葫蘆下方可放一張寫上你姓名的紅紙，可以化解遇到小人的煞氣問題。
▍蛇、雞、牛 注意健康問題
這三生肖下半年可能會有病符問題，身體可能出現無名病痛、舊疾復發或是傳染性疾病，都別輕忽要就醫，千萬不要想著忍忍就過去。
這三生肖工作、家庭、心情上都有壓力，都有可能積勞成疾，總之要多當心健康問題，多養身養心，不妨安排健康檢查，掌握身體狀態。
如何化煞？
在病符方也就是東南方放葫蘆，可以除病氣，房間東南方保持乾淨整潔。
▍虎、馬、狗 當心血光災
這三個生肖下半年要多當心血光和意外災害，也容易感受到無常。
老師提醒使用金屬利器、或是工安都要特別注意，就算是很熟悉的工作也要做好SOP流程，出門行車走路、爬高爬低，都要特別當心意外。
如果是長輩更不要逞強，人要服老，不要硬撐，容易出意外。這三生肖家庭也容易有突發事件，可能會有出乎意外的事情發生，讓你們身心俱疲，也可能是親朋好友發生意外或是體會到生命無常，要知道「無常其實很正常」，只要把握當下，不留遺憾就好了。
如何化煞？
在家裡西方放葫蘆，也可點觀音許願蠟燭。老師建議，這三生肖可以多捐血、行善布施化解血光災。
▍豬、兔、羊 注意破財
這三生肖下半年要注意錢財運用，會有突然來的意外支出，讓你覺得財務吃緊，做好理財是下半年重要功課。
下半年驛馬星動，這三生肖可能會有外出、旅遊、外派機會，雖然有驛馬財，但也很容易流掉。有些人會有大筆支出，如果是正向的資產支出，例如買房、買保單，都是好的；至於消費型的支出，就需要多加管控，三思而後行。
如何化煞？
可以在臥房南方放葫蘆。
◎本文內容已獲 湯鎮瑋老師 授權，未經同意禁止取用轉載。
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