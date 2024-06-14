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12星座「熱愛存錢」排行榜！水瓶先查別人存多少 第1名把儲蓄當興趣

聯合新聞網／ 綜合報導
有的星座天生特別喜歡儲蓄。圖／Ingimage
有的星座天生特別喜歡儲蓄。圖／Ingimage

儲蓄是一種穩定的理財手段，對某些人來說，更是喜歡看著資產一點一滴累積的樣子。日本網站「占TV」近來就分析12星座，排行哪些星座特別喜歡儲蓄。

第12名 射手座

射手座重視當下，比較不會想為了將來打算而存錢。

第11名 牡羊座

牡羊座屬於當機立斷的類型，什麼東西決定要買，就會立刻下手。

第10名 雙魚座

雙魚座有犧牲奉獻的精神，多的錢會乾脆捐給弱勢團體。

第9名 獅子座

獅子座認為「人生就是一場豪賭」，會不惜砸錢力拚一夜致富。

第8名 金牛座

雖然說會存錢，但金牛存錢的原因，往往是為了能花更多的錢。

第7名 天秤座

雖然平時有儲蓄習慣，但碰到某些特定場合，也可能一下子就花光光。

第6名 水瓶座

水瓶座會去調查同齡層的平均儲蓄，以此為標準要求自己。

第5名 雙子座

由於物慾較低，因此總在不知不覺中存得到錢。

第4名 巨蟹座

巨蟹不只是帳戶存款，還會拿存錢桶儲蓄硬幣。

第3名 魔羯座

魔羯座對時間的意識相當強烈，會規劃自己「幾年後要達成什麼目標」等等的事，因此才剛出社會，就會透過各種管道理財，慢慢地累積財富。如果到了某個年紀，財產卻沒有達到理想標準，對魔羯座而言可是不行的。

第2名 天蠍座

愛操心的天蠍座，一想到自己老了之後怎麼辦，就會深陷其中，害怕社會新聞出現的那些悲劇，有一天也會降臨在自己身上。而他們就會在這樣的動機下開始儲蓄，認為唯有存款，才是唯一可以信任的事物。

第1名 處女座

相比其他人喜歡購物或者旅遊，處女座有個非常截然不同的興趣，就是「看戶頭裡還有多少錢」。只要儲蓄越來越多，他們就會感到非常開心，為此讓生活過得節約一點也不是問題。他們更覺得「儲蓄」本身就具有意義，因此就算存了很多錢，也不打算要花出去。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

星座 理財

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