特別不合群！「4大星座」個性很彆扭、心眼小 它超孤僻活在自己世界裡
每個人天生性格不同，結交的朋友還有生活圈也都不同，合群的人，不管身處在什麼環境中都能和大家相處愉快，就算不認識的人，也會對他產生好感，不過相反地，有些人特別敏感、不合群。《搜狐網》列出了4大星座正是如此，性格彆扭之外，還口直心快、心眼小，很不討喜。
金牛座
金牛座的人性格孤僻，也很固執，思想也比較保守，永遠會堅持自己的想法和意見，不太會想遵從別人的意見，即使別人的意見是對的，他還是會一意孤行，堅持到底。
金牛座的人很少會主動去和別人交流，也會先拒絕別人親近，所以很多時候，都會覺得和他格格不入，不知道金牛座的人心裡想什麼，相處起來格外的尷尬。
射手座
射手座的人喜歡以自我為中心，會以自己的想法和觀點為目標，不在乎別人的想法，所以有時候得罪人自己都還不知道，因為射手座的人心直口快，不會隱藏心事，所以要他們憋住不說，心裡會很難受。
射手座的人因為很耿直，不管對方的好壞，都會直接說出來，所以也得罪了很多人，也容易受到對方的排斥。
水瓶座
水瓶座其實是一個心眼小的人，如果在和別人交談的過程中，覺得對方的話不中聽、不順耳，他們就會牢記對方的話，記恨在心，並且想辦法疏遠，不想有任何接觸。
水瓶座和對方保持距離後，會讓對方很尷尬又沒面子，時間久了之後，大家就不想和水瓶座的人做朋友，認為他們很容易記恨又放不開。
摩羯座
摩羯座的人個性古怪，追求獨一無二、與眾不同的事物，一向喜歡獨來獨往，沉浸在自己的世界當中，他們不想和其他人一樣把時間花在玩樂上，因為對他們來說，經營朋友圈是一件很累人的事情。
摩羯座的人喜歡做什麼就會直接去做，不會有任何的耽擱時間，他們可以自己樂在其中，不跟身邊的人親近也沒關係，不合群，是個很孤僻的人。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
🔶6月星座運勢／牡羊「朋友是貴人」、獅子別太高調、這星座會漏財
🔷錢準備來了！6月星座財運TOP5 處女投資眼光敏銳、天蠍獲得意外之財
🔶6月愛情降臨！這些星座特別受到愛神關愛 你是其中之一嗎？
🔷6月運勢上上籤！5生肖財運在身 大富大貴「黃金時期」難擋
🔶6月份生命靈數分析：4號人有戀情萌發機會、7號人進入事業新里程碑
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言