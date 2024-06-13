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特別不合群！「4大星座」個性很彆扭、心眼小 它超孤僻活在自己世界裡

聯合新聞網／ 綜合報導
圖／pakutaso
圖／pakutaso

每個人天生性格不同，結交的朋友還有生活圈也都不同，合群的人，不管身處在什麼環境中都能和大家相處愉快，就算不認識的人，也會對他產生好感，不過相反地，有些人特別敏感、不合群。《搜狐網》列出了4大星座正是如此，性格彆扭之外，還口直心快、心眼小，很不討喜。

金牛座

金牛座的人性格孤僻，也很固執，思想也比較保守，永遠會堅持自己的想法和意見，不太會想遵從別人的意見，即使別人的意見是對的，他還是會一意孤行，堅持到底。

金牛座的人很少會主動去和別人交流，也會先拒絕別人親近，所以很多時候，都會覺得和他格格不入，不知道金牛座的人心裡想什麼，相處起來格外的尷尬。

射手座

射手座的人喜歡以自我為中心，會以自己的想法和觀點為目標，不在乎別人的想法，所以有時候得罪人自己都還不知道，因為射手座的人心直口快，不會隱藏心事，所以要他們憋住不說，心裡會很難受。

射手座的人因為很耿直，不管對方的好壞，都會直接說出來，所以也得罪了很多人，也容易受到對方的排斥。

水瓶座

水瓶座其實是一個心眼小的人，如果在和別人交談的過程中，覺得對方的話不中聽、不順耳，他們就會牢記對方的話，記恨在心，並且想辦法疏遠，不想有任何接觸。

水瓶座和對方保持距離後，會讓對方很尷尬又沒面子，時間久了之後，大家就不想和水瓶座的人做朋友，認為他們很容易記恨又放不開。

摩羯座

摩羯座的人個性古怪，追求獨一無二、與眾不同的事物，一向喜歡獨來獨往，沉浸在自己的世界當中，他們不想和其他人一樣把時間花在玩樂上，因為對他們來說，經營朋友圈是一件很累人的事情。

摩羯座的人喜歡做什麼就會直接去做，不會有任何的耽擱時間，他們可以自己樂在其中，不跟身邊的人親近也沒關係，不合群，是個很孤僻的人。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

摩羯座 星座 水瓶座 金牛座

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