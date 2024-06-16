殺破狼週運勢／金牛金錢運佳「收益豐厚」射手桃花旺盛

白羊座：

整體運勢

家宅運方面，水星、金星、太陽陸續進入家宅宮位，家中會購買新的電器或傢俱，生活煥然一新，某些白羊座則是會大幅整理居住空間，斷捨離一些不需要的舊物。

旅遊運佳，在旅遊宮位的木星，相位良好，會有好朋友揪團一起去旅遊，有伴不寂寞。某些白羊座會因為工作所需，經常到外地出差，順便可遊覽當地有名的景點。

本週須注意的部分

工作運方面，滿月發生在志業宮位，會結束一個職務或是任務，工作內容將略有調整。某些白羊座對於職場不滿意，決定離職，轉換跑道。或是跳槽到另一個單位服務。

金錢運方面，火星與天王星在金錢宮位持續行進，預期外的開銷較多，甚至影響到生活費用。某些白羊座會分期付款購買昂貴的物品，會有好一段時間需要縮衣節食。

金牛座：

整體運勢

金錢運佳，木星在金錢宮位行進，除了正職有加薪外，還有很多兼職的機會，收入增加，生活有很大的改善。某些金牛座則是自己開業當老闆，營業狀況良好，收益豐厚。

旅遊運方面，水星、金星、太陽陸續進入旅遊宮位，會有一個旅遊的計畫，食宿與交通都是最高等級，會享受一趟舒適的旅程。某些金牛座則需要到外地出差，差旅待遇極佳，順便可遊覽當地風光。

本週須注意的部分

學業運方面，滿月發生在學業宮位，終於將畢業論文交出，獲得學位，要離開學校了。某些金牛座則是考試成績不理想，學科被當，需要補考，或是暑修，才能拿到學分。

健康運方面，火星與天王星在命宮行進，當心血光之災，發生意外傷害的機率較高，同時需注意內分泌的病變，容易長痘痘或不明的疹子。同時免疫系統較差，小心感染病毒，引起發燒或是罹患急性疾病。

雙子座：

整體運勢

金錢運方面，水星、金星、太陽陸續進入金錢宮位，同時滿月發生在財務宮位，積欠的貸款與帳單會在這段時間清償，無債一身輕。某些雙子座被動收入增加，不過開銷也跟著變多。

本週須注意的部分

工作運方面，海王星與土星齊聚在志業宮位，海王星受到在金錢宮位的太陽、金星、水星影響，為了工作犧牲了許多私人時間，卻不能報加班費，覺得職場待遇極差。開業當老闆的雙子座則是原物料成本太高，盈利都消耗掉了。

健康運方面，滿月發生在疾厄宮位，本週當心吃壞肚子，罹患急性腸胃炎。女性則要注意婦科方面的問題。火星與天王星齊聚精神宮位，睡眠狀況不良，壓力較大，容易好發心理方面的疾病。

感情運方面，木星在命宮行進，最近有許多追求者出現，然而火星與天王星齊聚心靈宮位，暗戀的對象態度忽冷忽熱，似乎對你沒興趣，會思考是否要放棄這個人。

巨蟹座：

整體運勢

工作運方面，水星、金星、太陽陸續進入命宮，工作效率極佳，會承接光鮮亮麗的任務或職務，在職場能力受到重視。某些巨蟹座剛結束一個案子，最近會稍微休息一段時間，才能繼續新的工作計畫。

本週須注意的部分

感情運方面，滿月發生在情感宮位，相位不良，與情感對象會為了一點小事發很大的脾氣。雙方的表現都十分情緒化，甚至因此分手。戀人未滿的巨蟹座會無預警被喜歡的人封鎖，自己也不知為什麼。

學業運方面，海王星、土星齊聚學業宮位，海王星受到水星、金星、太陽影響，覺得自己選修的學科在社會上一點用處都沒有，對於未來十分迷惘，不知該不該轉換科系。

人際關係方面，火星與天王星齊聚人際關係宮位，與朋友因為芝麻綠豆大的事情吵架，甚至被對方封鎖，友情頻臨破裂。某些巨蟹座遇到行為古怪的人士，故意踩你地雷，覺得討厭。

獅子座：

整體運勢

人際關係方面，在人際關係宮位的木星相位良好，會有很多活動或邀約，使你認識許多新人脈。某些獅子座遇到困難會有貴人出手幫助，而且是自己意想不到的朋友。

工作運方面，滿月發生在工作宮位，會結束某個任務或職務，將責任卸下。某些獅子座會在此時轉任其他單位。然而火星與天王星持續在志業宮位行進，職場可能會發生意想不到的事件，工作領域一團混亂中。

本週須注意的部分

感情運方面，冥王星在感情宮位持續退行，越是想掌控喜歡的人，對方越是想逃，切勿過度表現出佔有慾。某些獅子座則是覺得談戀愛會限制了自己許多自由，寧願一直維持著開放式的關係。

金錢運方面，土星與海王星齊聚在財務宮位，海王星受到在秘密宮位的水星、金星、太陽影響，在網路上購物容易買到假貨，上當受騙，消費時不要貪小便宜。有投資習慣的獅子座，雖然存了很多績優股，但漲幅不大。

處女座：

整體運勢

工作運方面，木星持續在志業宮位行進，目前正承接十分重要的任務，職務獲得升等，在職場十分風光。某些處女座目前正嘗試自行創業，初步有了不少斬獲，前途大好。

人際關係方面，水星、金星、太陽陸續進入人際關係宮位，交際應酬的邀約較多，可能會在一些場合結識有名的人士，或是開拓新的人脈。某些處女座會加入一個團體，認識許多新朋友。

本週須注意的部分

遠行運方面，火星與天王星持續在遠行宮位行進，在海外旅行，一天之內排了好幾個行程，導致有些地方走馬看花，無法享受旅途的悠閒。某些處女座則是到異地出差，行程滿滿，沒有機會遊覽當地的風光。

感情運方面，滿月發生在戀愛、子女宮位，喜歡的人有別的追求著，若是太過消極，可能被橫刀奪愛。有小孩或是飼養寵物的處女座，孩子在外頭受到欺負，自己會跳出來與對方理論。

天秤座：

整體運勢

工作運方面，水星、金星、太陽陸續進入志業宮位，工作表現終於獲得主管認可，並順利收尾，可暫時輕鬆一陣子。某些天秤座會因為優異的能力，承接十分光鮮亮麗的任務。

學業運方面，在學業宮位的木星相位良好，會有繼續深造、進修的機會，被優秀的指導者延攬。某些天秤座會到海外留學，除了提升自己的專業素養，亦可受到不同文化的學風洗禮。

本週須注意的部分

家宅運方面，滿月發生在家宅宮位，親人情緒不佳，整個家庭瀰漫著沈重的氣氛。某些天秤座則是居住的地方租約到期，或是因為工作轉移，需要搬家，目前正在打包行李。

感情運方面，冥王星在戀愛、子女宮位持續退行，佔有欲與掌控欲較為強烈，可能造成情感關係的不健康。有孩子的天秤座則是容易用一些情緒勒索的手段，迫使孩子聽話，但可能因此激起子女的叛逆心理。

天蠍座：

整體運勢

遠行運方面，水星、金星、太陽陸續進入遠行宮位，會趁著暑假到海外旅行，享受到服務與待遇都十分高級。某些天蠍座則可能會結交到一些來自異國的朋友，進行文化交流。

金錢運方面，在財務宮位的木星相位良好，會獲得家中長輩留下的資產，需要進行一些法律程序繼承。有投資習慣的天蠍座，在低價所投資的標的物指數大幅成長，可選在適當時機獲利了結。

本週須注意的部分

感情運方面，火星與天王星齊聚感情宮位，海王星與土星齊聚戀愛宮位，喜歡的對象對你的態度忽冷忽熱，自己的情緒也因此起伏劇烈。感情穩定的天蠍座會覺得在情感關係中，自己的地位卑微，總是被對方頤指氣使。

溝通運方面，滿月發生在溝通宮位，容易說出不理性的言語，惹怒重要的人士或與自己很親密的人，事後會十分後悔，造成的裂痕卻很難修復，本週需特別謹言慎行。

射手座：

整體運勢

金錢運方面，水星、金星、太陽陸續進入財務宮位，購物善用信用卡點數或折扣券，可買到物超所值的好東西。有投資習慣的射手座，短線可期，操作得宜可有不錯的獲利。

感情運方面，在感情宮位的木星相位良好，與喜歡的人正在熱戀階段，雙方會以結婚為前提交往。單身的射手座，桃花旺盛，會遇到有好感的對象，能夠交往的機率挺高。

本週須注意的部分

工作運方面，火星與天王星齊聚工作宮位，職場上太多突發事故需要處理，得幫某些人收拾殘局，需要加班，甚至通宵才能處理完成。這段時間容易過勞，需注意體力負荷。

健康運方面，水星、金星、太陽陸續進入疾厄宮位，當心著涼感冒或病毒感染，造成呼吸系統與喉嚨發炎，並可能引發心血管方面的問題。火星與天王星在健康宮位行進，注意血光之災，發生意外傷害的機率較高。

摩羯座：

整體運勢

工作運方面，木星在工作宮位行進，會進入大型組織工作，待遇福利都十分良好。工作已經穩定的摩羯座，在職場表現優異，受到上司賞識，承接非常重要的任務。

金錢運方面，在金錢宮位的冥王星相位良好，薪資待遇有微幅的調整，經濟狀況有些許多改善，某些摩羯座除了正職外，會接到一些兼職，可多賺一些零用錢，收入不無小補。

本週須注意的部分

感情運方面，水星、金星、太陽陸續進入感情宮位，受到滿月能量影響，目前的戀情出現難以跨越的鴻溝，使得情感關係陷入低潮，兩人甚至協議分手，會是情緒較為低落的時期。

健康運方面，滿月發生在命宮，當心吃壞肚子，罹患急性腸胃炎，女性則要注意婦科方面的問題。木星在健康宮位行進，代謝功能變差，有發福的傾向，注意作息與飲食習慣。

水瓶座：

整體運勢

工作運方面，水星、金星、太陽陸續進入工作宮位，工作效率極佳，短時間內便把許多事務完成，在職場上表現亮眼，會承接重要的職務，某些水瓶座則是把份內的工作做完，多出許多時間可以好好休息。

感情運方面，在戀愛、子女宮位的木星相位良好，與喜歡的人感情甜蜜，目前沈浸在幸福中。感情穩定的水瓶座，有懷孕的跡象，或是會與情感對象一起收養毛小孩。

本週須注意的部分

家宅運方面，火星與天王星齊聚家宅宮位，親屬間有些事情不斷爭執，家中氣氛不良，甚至不想回家。這段時間需特別注意居住空間的爐火與用電安全，門戶當心宵小入侵。

健康運方面，水星、金星、太陽陸續進入健康宮位，受到滿月能量影響，當心著涼感冒或病毒感染，造成呼吸系統與喉嚨發炎，甚至引發心血管方面的問題。睡眠狀況不理想，情緒較為低落，精神狀況較為不佳。

雙魚座：

整體運勢

家庭運方面，在家庭宮位的木星相位良好，家中會有新的成員加入，或正在辦喜事。某些雙魚座正計劃購置新的房產，頭期款會有親人協助分攤，目前正在尋求物美價廉的新居。

感情運方面，水星、金星、太陽陸續進入戀愛、子女宮位，會對某個對象一見鍾情，沈浸在愉悅的氛圍中，不過此人或許是很多人追求的人物，或是偶像明星，也可能是一個毛小孩。

本週須注意的部分

人際關係方面，滿月發生在人際關係宮位，某個朋友的情緒不佳，甚至找你出氣，會覺得莫名其妙，而暫時封鎖對方一陣子。某些雙魚座則是會離開一個團體，或是與某些人的關係漸行漸遠。

交通運方面，火星與天王星在交通宮位行進，交通工具故障頻頻，維修費用頗高，駕駛車輛當心發生行車糾紛，被開罰單的機率頗高，即便是走路或搭乘大眾運輸系統，都須注意交通突發事故。

＊本篇文章為授權報導專欄，未經同意禁止轉載。

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