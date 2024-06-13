心理測驗／尊嚴越高越容易受傷？一張圖測出你的自尊心有多強
有些人天生自尊心特別高，無論碰到什麼事情，總是不願意拉得下臉。日本網站「ママテナ」近來就分享一則心理測驗，可以瞭解自己的自尊心，落在哪一個程度。
請問：下圖的這個東西，你認為是什麼呢？
A 水管噴水
B 劍
C 彎道
D 流星
選擇A水管噴水的你，是個自尊心有點低的人。你並不是看不起自己，只是覺得沒有必要因為什麼地方特別突出，就拚命地向人炫耀。你總是能客觀地看待事物好壞，就算真的被他人批評，也會思考是不是有什麼地方沒有做好而改進自己，這樣的個性，更吸引到許多人的肯定。
選擇B劍的你，是個自尊心有點高的人。你是個精明的人，別人往往也會以這種形象看待你。但同時你也不願意在別人面前，顯露出自己軟弱的一面。而且一旦被指責錯誤，心情也會盪到谷底，因此總是會去拚命努力，想要變得更完美無缺。
選擇C彎道的你，是個自尊心相當低的人。你對自我的評價相當嚴格，無論做到什麼程度，都會覺得「一定有比我更厲害的人在」，對他人的指教也總是全盤接收。儘管謙虛是一種美德，但如果太過缺乏自信也不是好事。可以再更客觀地看待自己。
選擇D流星的你，是個自尊心相當高的人。儘管口頭上你會講一些謙虛的言詞，但實際碰到失敗時，你就會勃然大怒，甚至出現一些衝動言行。你總是追求成功，享受被眾人稱讚的感覺，因此遇上困難，也不願意承認「我不會」、「我辦不到」，結果就是把尊嚴擺得越高，其實越容易受到傷害。
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