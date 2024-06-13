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九毒日來襲！避邪禁忌曝光 首要竟是「不能行房」？

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九毒日來襲！避邪禁忌大揭密，首要竟是「不能行房」？(圖片來源：Shutterstock)
九毒日來襲！避邪禁忌大揭密，首要竟是「不能行房」？(圖片來源：Shutterstock)

在農曆曆法中，五月不是只有端午節這一天要插艾草、驅邪而已。事實上，整個五月就是一個充滿邪祟、毒瘴色彩的月份，因此它還有一個特別的稱謂——「五毒月」。這個名稱背後蘊含著深厚的的民俗來歷，今天，就讓我們跟著科技紫微網，一起揭開「五毒月」的神秘面紗。

五毒月的歷史來源

農曆五月為毒月，是從秦朝就開始流行的說法。這個名稱是源於對五月氣候和生物習性的描繪。

農曆五月，正值夏季，天氣逐漸炎熱，雨水增多。濕熱的環境使得、蠍、蜈蚣、壁虎、蟾蜍等毒蟲活動頻繁。在中國民俗說法中，這五種有毒的動物統稱為「五毒」。在這個月份裡，易因遭蟲咬、染蟲毒而生病，需要特別防範。

同時，五月份也是細菌、病毒的高爆發期。環境潮濕高溫，空氣又不通暢，細菌和病毒最易繁殖。而人體循環也會因濕熱阻滯氣血經絡，津液、代謝、氣血難以運行排泄，導致溼毒累積，因而得病。

古代衛生條件不佳，醫療也不夠發達，毒蟲數量一多，就容易爆發瘟疫，很多人因此而重病甚至喪命。久而久之，五月這個月份就與瘟疫連結在一起，在口耳相傳之中被蒙上了一層恐懼的面紗。

五毒月中的九毒日

在五毒月的說法中，值得一提的是，這個月裡有九天是為傷身損氣耗精元的日子，稱為「九毒日」。

端午為五月初五，是為九毒日之首。以下八日依序為初六、初七、十五、十六、十七、二十五、二十六、二十七。另外，農曆五月十四則為「天地交泰日」，與九毒日加在一起之後，這十天便被並稱為「天地交泰九毒日」。

在這十天中，有如下的忌諱：

1、忌生氣
中醫說「暑易傷心」，夏季屬火，與人之心臟相應。當氣溫飆升時，心臟是最易受創之器官。高溫潮濕的氣候，也易引發人心神不寧。故在此段時間內，應盡量克制焦躁，維持內心的寧靜與平和。

2、忌殺生
在這十天內，不應殺生。如此一來不僅能夠驅除邪氣，還能減少慾望，從而自然地根除各種疾病。

3、忌行房
五月時，一陰初動，陽元虛弱，宜守靜勿動，不去干擾和耗泄陽元。所謂的干擾，最明顯、影響也最大的就是行房的慾望，若行房擾動陽元，陽元就無力滋長，生機也就無以為繼。因此這段時間應禁止行房。

五毒月容易中什麼「毒」？

從中醫上來說，「五毒月」有五種毒，分別是寒毒、濕毒、水毒、痰毒、血毒。其中對我們身體影響最多的是寒毒和濕毒。

寒毒：體寒、怕冷、吃東西容易腹瀉、食慾不振、咳嗽等等。

濕毒：濕氣積存在身體裡，表現為舌苔發白、臉上出油、小腹贅肉堆積、水腫等。總是睡不飽、睡眠不易醒，早上起來頭重如戴帽，另外腳氣、濕疹也常常來襲。

痰毒：痰多時，人會發胖、水腫、身體沉重、小便渾濁起泡。

水毒：水毒最明顯的表現的就是水腫，小腿、手臂或者臉上軟趴趴的，皮膚顏色蒼白，看不到肌肉，像是掛了個水袋在身上。

血毒：血毒相當於我們現在概念裡的瘀血、死血塊。體內有瘀血時，容易臉色暗沉、長斑，精神也不好。經常感覺身體莫名的刺痛，有瘀青。血毒對心臟和肝臟危害很大，容易導致心慌、肝硬化、腦血栓、中風等。

面對「五毒月」的種種毒害，先民累積出了有效的防禦之策：首先，注意環境衛生，保持居住環境的清潔、乾燥，減少毒蟲滋生的條件。其次，飲食有度，避免食用生冷食物，防止腸胃疾病。另外，可以佩戴香囊、喝雄黃酒等驅邪物來避毒。最後，應保持心情愉快，提升健康程度，以增強抵抗力。

毒月如何避五毒

1、佩戴辟邪物品
在五月期間，可攜帶艾葉、菖蒲或配戴由香料填充的香包等，避邪去毒。香包散發的香氣能夠驅趕蚊蠅和其他害蟲。

2、艾草驅蛇蟲
在端午時節，可點燃艾草或艾條來薰環境，防止蛇蟲的侵擾。此期間也很適合使用艾絨灸來治病，能驅散體內的寒濕之氣。

3、插花
端午節的時間接近夏至，適合以繡球、百合、合歡和蓮花等應季花卉插花，這些花朵都寓有避邪驅疫的涵意。

4、佩戴五色線
端午節可佩戴五色繩來驅邪迎吉。五色繩的五色為白、紅、黑、黃、青，分別代表五行的金、火、水、土、木，五個方位的西、南、北、中、東，含有來自五個方位的神力之意。

5、吃五色食物
均衡攝取紅、黃、綠、黑、白的五色食物，例如紅棗、胡蘿蔔、綠色葉菜、黑豆、白菜等，可吸收到多方面的維生素、礦物質與其他營養，有益於提升身體免疫力和抵抗力。

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