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準備投履歷！下半年「4生肖」適合換工作 跳槽運超旺盛

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準備投履歷！下半年「4生肖」適合換工作(圖片來源：Shutterstock)
準備投履歷！下半年「4生肖」適合換工作(圖片來源：Shutterstock)

今年的大環境變幻莫測，下半年你是否有打算轉換跑道，跳槽到新環境尋求新發展呢？能不能遇到好的機運？接下來，科技紫微網將為你分析，下半年哪些生肖跳槽運旺盛，適合投履歷換新工作？讓你抓準目標，把握轉職好運！

生肖蛇

跳槽運佳，氣象煥新
下半年生肖屬蛇的人事業運勢向好，有變動之象，易獲得伯樂相中，到更大、更具有發展空間的平台工作。這正是換新工作環境的好時機，有利運用人脈資源來獲取你所想要的，特別是職場前輩、工作經驗豐富的客戶，會是你換工作的大貴人，要好好把握。也可以透過人力銀行投履歷求職，多能順利掌握機會，獲得適合且滿意的工作環境及職務。

生肖豬

轉換跑道，實現抱負
下半年生肖屬豬的人官祿運強盛，求職跳槽運暢旺，透過換工作實現抱負、身價翻漲的機率高。此運對工作經驗豐富、專業技能優異、長輩緣佳者特別有利，易轉換到環境優、工作內容豐富有趣的平台工作，而且跳槽後可望在短期內即能升職加薪。只是，在成功轉職以前，勿輕易向周圍人透露跳槽意向，以免遭小人嫉妒使壞，導致中途生變。

生肖虎

借勢跳槽，機不可失
下半年生肖屬虎的人換工作頗順利，投遞履歷多能獲得不錯的工作機會。正是借勢起跳的時機，多能順心如意。有利藉助貴人的力量轉換工作，特別是老師、親友、老同學等，會是你的跳槽貴人，借力使力更能成事。注意：適合比喜歡更重要。面對好的工作機會，即便暫時不太喜歡也別錯過，只要有更大、更好的發展空間，就要及時把握，未來可期。

生肖鼠

機遇顯現，有利變動
下半年生肖屬鼠者跳槽運不錯，雖然事業上易遇到不少挑戰，但是機遇也不少。對新環境的適應力不錯，若擔任新的工作任務，多能逐漸順手。若在原職中事業發展受限，此時有利變動、換新工作。求職雖頗順利，只是進入新環境需要單打獨鬥，來自上司、同事的助力不多。加強自己的人和，用實力證明能力，便可快速在新環境中立足。

只要能把握跳槽機運，順勢起跳，履歷多能一投一個準！

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