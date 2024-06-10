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本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名組合「運勢強盛」：帶來滿滿財富

聯合新聞網／ 非貓不可
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在本周前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人思緒大開，替自己帶來豐盛的獎金收穫，有人則是童叟無欺，就能賺取滿滿財富，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。

第五名：血型AB型+生肖屬蛇

用頭腦工作有時比用勞力工作還要來得痛苦，這股壓力只有承受過的人才能明瞭，如果你是研發人員、創意設計工作者，本周將有突破性的發展，在這段時間裡，你將有思緒大開，靈感湧現的超強感應力，能夠想出與眾不同的方案，展現自我實力，同時也替你帶來豐盛的獎金收穫。

第四名：血型O型+生肖屬雞

如果你是物流相關工作者，或是計程車司機、外送員等，以交通工具生財的人，在本周會有非常好的業績成果，在這段時間裡，工作將非常忙碌，容易有疲勞倦怠感，所以一定要保持積極樂觀的工作態度，只要透過努力不懈的精神，就能讓你財源廣進，短時間內豐厚自己的荷包。

第三名：血型B型+生肖屬鼠

古有駱駝絲路，今有船運航隊，各國商品的來往也越加輕易頻繁，如果你是從事貿易進出口相關的業務，小到生活用品，大到精密儀器，在本周會有非常亮眼的成績，在這段時間裡，有機會買低賣高，或是透過匯率取得最佳買賣時機，讓自己的財庫瞬間增旺，大賺一筆。

第二名：血型A型+生肖屬狗

如果你的工作跟金融相關，專司收取手續的工作者，在本周會有非常好的運勢，在這段時間裡，過去的老客戶可能會回頭找你，另外也會有一波波的新客戶來向你諮詢，你一定要表現出親切熱情的形象，同時提供最簡單清楚的說明，這樣就能快速取得客戶認同，讓你的業績爆表上衝。

第一名：血型O型+生肖屬馬

如果你是論件計酬，以出場費為收入的工作者，例如通告藝人，或是專司辦理法會的法師道士等，在本周將會有接不完的生意上門，在這段時間裡，自己的運勢莫名強盛，會有許多人前來洽談詢問，並開出高額酬勞邀請，請你一定要童叟無欺，拿出專業表現，如此不僅能帶來滿滿財富，也能贏得好名聲。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

客戶 生肖 血型 財富

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本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名組合「運勢強盛」：帶來滿滿財富

在本周前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人思緒大開，替自己帶來豐盛的獎金收穫，有人則是童叟無欺，就能賺取滿滿財富，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。

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