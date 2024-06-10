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唐綺陽星座運勢週報：「1星座」正財運佳 射手工作上易有衝突

聯合新聞網／ 唐綺陽
星座專家唐綺陽。本報資料照片
星座專家唐綺陽。本報資料照片

唐綺陽星座運勢週報6/10-6/16】

星象影響：雙子能量強、日水金在雙子衝刺、火星進金牛、火冥四分、土星停滯

四星雙子，雙子能量強，溝通能否順暢會影響後續發展，能言善道可凸顯個人價值。太陽、水星、金星在雙子座衝刺，需注意交通狀況，關注車子相關、大眾運輸、交通及學習等議題。火星進入金牛座，對金牛座影響會較直接，金牛有爆紅的機會，要當心刀火燙傷或暴怒、暴衝的狀況。火星與冥王星四分相，中斷舊有的習慣，開啟新計畫。土星進入停滯狀態，對於問題有機會更深入的挖掘和討論。

12星座個別運勢：

獅子：勿自我施壓、請保持平常心，感情方面稍不如意

射手：工作上易有衝突但反能促進溝通，感情中的溝通別爭輸贏

魔羯：不宜談合作、先自行前置準備，感情上的爭執需就事論事

雙魚：工作須妥善分配、當心超過身心負荷，感情也較無暇顧及

雙子：海外工作運夯、機會多，感情聚少離多

巨蟹：工作受上級賞識而壓力大，感情態度強硬不易妥協

天秤：工作上以柔軟的身段較易成功，有職場戀情的機會

水瓶：職場中需多表達才能被看見，感情上太被動會錯失良機

牡羊：有貴人提供實質金援需好好把握，感情上要多體貼對方

金牛：別太完美主義想太多直接行動，桃花運旺決定權在手中

處女：工作順利且安心，職場中展現魅力

天蠍：工作正財運佳，感情別付出過多、當心敵人出現

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

唐綺陽 工作運 星座運勢 每週星座運勢 溝通 火星 職場

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