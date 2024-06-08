12星座聚餐誰最護食？處女有口水病、魔羯在意差價、「這族群」每次都要分一口

與朋友聚會吃飯、或是和同事共進午餐時，你是喜歡獨自享用整份餐點呢？還是樂於和大家分享不同的美食？對此，日媒《占いTV》分析了12星座的個性，整理出各星座對於「分享餐點」的喜惡，一起來看看你是哪種類型吧！

雙子座認為，能和朋友聚餐的機會非常難得，希望大家能夠互相分食，盡可能地嘗試不同的餐點，可以的話，雙子座甚至想把菜單上的全品項都嚐過一遍。

射手座在聚餐時，總是會產生「他點的看起來比較好吃」的想法，常常主動向對方提出「分我吃一口」，當然，射手座也絕不吝於分享自己的餐點。

對分食文化沒什麼意見。牡羊座有餐點選擇障礙，在一般情況下，很願意和他人分享不同料理；巨蟹座則認為，所有人都能愉快地用餐是最重要的，若要分食也沒關係。

天秤座性格優柔寡斷，在點餐時也總是猶豫不決，若是全點了又擔心吃不完，所以不介意跟他人分享餐點；水瓶座則是將分食當作社交的基本禮儀，對此沒有意見。

並非不願意分享，只是各有難處。獅子座的理由是，無法拿捏其他人對分食的界限在哪裡；天蠍座則是對於口味辛辣、或是喜歡的料理難以放手。

而摩羯座在意的是每個人餐點價格不同，認為若是按照人數平均分擔有失公平；雙魚座通常會婉拒他人希望共享餐點的要求。

極度護食 只想獨自享用：金牛座、處女座

金牛座與處女座雖然不會親口說出「我不想分你吃」，但真的很護食。對金牛座來說，餐點既然是1人份，那就要自己一個人把它吃完。

而處女座則是有嚴重的口水病，不願意將自己的餐點分給別人，其他人碰過的食物也完全不想吃。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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