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低調不多話卻存在感超高！12星座老實人排行 天秤假誠懇、天蠍自帶光環

聯合新聞網／ 綜合報導
12星座中，總有那麼幾個為人低調不多話，但卻能得到眾人好感的星座。情境示意圖。圖／Ingimage
12星座中，總有那麼幾個為人低調不多話，但卻能得到眾人好感的星座。情境示意圖。圖／Ingimage

性格並沒有好壞之分，內向、老實不多話的人，也許曾聽過他人評價自己過於低調、很無趣，然而，他們沉穩、謙遜的處事態度更是常被眾人誇讚。日媒《占いTV》近日分析了各星座的性格，列出了12星座的老實人排行榜，快來看看你是第幾名吧！

第12名：牡羊座

牡羊座與老實、安靜完全沾不上邊。他們雖是可靠的領導者，但非常渴望獲得他人關注，偶爾還會刻意搗蛋或小小惡作劇來吸引別人的目光。

第11名：獅子座

天生沐浴在鎂光燈下的獅子座，即使不主動展現魅力也相當吸引眾人矚目。

第10名：射手座

喜歡四處走動、靜不下來的射手座，要他們老老實實做事是不可能的。

第9名：雙子座

社交場合，雙子座必是全場最多話、最活躍的那一位！

第8名：巨蟹座

能言善道的巨蟹座，就算在不發言也無所謂的場合，他們依然會主動和他人交談社交。

第7名：摩羯座

摩羯座不希望他人形容自己是老實、沉默的人，在必要的情況下他們仍會清楚地表明想法。

第6名：天秤座

天秤座認為安靜的形象可以提升他人好感，所以會刻意給自己建立「誠懇」的人設，實際上，他們並非旁人所想的那麼老實聽話。

第5名：水瓶座

性格有些偏執、頑固的水瓶座，總是給人很有距離感、無法深入他們內心的印象。

第4名：金牛座

金牛座喜歡低調，眾人對他們的評價往往都是忠厚、不多話。

第3名：雙魚座

雙魚座性格被動，總是喜歡安靜地待在角落，等待其他人主動搭話、互動。他們很在意他人是否會用鄙夷或惡意的眼光看待自己，所以在公共場合總是表現得小心翼翼。

第2名：處女座

處女座對人體貼溫柔，很重視他人的想法。在社交場合，他們總會擔心自己的言論是否會否會破壞氣氛，或造成旁人困擾，因此經常默不出聲。不過，他們的個性並不會讓人感覺陰沉難相處，反而常被稱讚是謙虛、客氣的人。

第1名：天蠍座

天蠍座喜靜，話不多，不擅於向他人傾訴自己的心事或意見。在需要討論的場合中，他們總是擔任傾聽者的角色，因此給人老實、安靜的印象。不過，就算天蠍座只是靜悄悄地坐在一旁，仍像是自帶光環一般，存在感一點也不低！

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

天蠍座 星座 牡羊座 社交 處女座 領導者

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