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黃仁勳鼻大有肉…中年大發！塔羅牌「審判+女祭司」聰明絕頂、浴火才重生

旺好運／ 李靜唯老師
輝達執行長黃仁勳在台灣掀起一陣旋風。記者曾吉松攝影／報系資料照
輝達執行長黃仁勳在台灣掀起一陣旋風。記者曾吉松攝影／報系資料照

當前台灣最火的風雲人物非黃仁勳莫屬，因為他的皮衣加持再度讓台灣站上世界之顛！同時有面相學專業的吠陀占星專家李靜唯老師就道出，光看AI教父黃仁勳的面相就非常經典，額頭高聳，鼻樑直通印堂，鼻頭大而有肉且鼻翼完美，典型中年大發特發的面相，尤其下巴往前兜象徵晚年福祿雙全。

看過黃仁勳的塔羅密碼，人格是審判、靈魂是女祭司、愛情是皇帝、財富是太陽；2023流年走力量、2024流年是隱者、2025流年則是命運之輪。

這真的是一個很完美的組合人格特質具備，「審判」的聰明、「女祭司」智慧；「皇帝」的氣魄、「太陽」的真誠

李靜唯老師表示「審判女祭司」的人聰明絕頂，天生具有領袖氣質與獨特的個人魅力，如果再加上自身的努力和後天的運勢很容易在不同領域出人頭地！有人在政商界功成名就；也有人成為詐騙集團首腦!

總之「審判女祭司」的人生絕對不會太輕鬆，所謂關關難過關關過，就像黃仁勳說的：成功的前提必須先學會吃苦！

因為只有被重重的摔落谷底過才可能如浴火鳳凰般翻轉人生！

「審判」是轉捩點也是徹底顛覆

「女祭司」是專業也是內在智慧

兩者都跟個人心靈層次有很深的連結，「審判女祭司」總給人跳躍性思考及難以捉摸的感覺，那是因為他們的直覺十分敏銳，常常會因為靈機一動或神來一筆而跌破別人眼鏡，但這樣的人往往也是創造奇蹟的天選之人！

不過成功的前提是內心必須始終保持真善美的信念，所謂「一念天堂一念地獄」，同樣是「審判女祭司」為何有人揚名立萬，有人卻落魄於江湖？因為是善是惡是成是敗皆在一念之間

黃仁勳愛情在「皇帝」代表他企圖心強有領導力，結合「審判女祭司」的聰敏機智及運籌帷幄，搖身一變為有勇有謀的皇帝，與塔羅密碼「愚人皇帝」相比，更多了過人的智慧與包容力！這樣的特質造就黃仁勳一直不斷去徹底顛覆及突破自己，再加上財富牌是最棒的「太陽」牌，象徵財運就像陽光普照一樣光明燦爛，即便偶爾被烏雲遮住也只是暫時，很快就會雨過天晴！

財富在「太陽」的人總是笑臉迎人，讓人如沐春風，面對挫折也不會一蹶不振，因為唯有經歷過「審判」的摧枯拉朽，才能造就「太陽」內心的溫暖與強大！建議財富在「太陽」的人一定要多笑，只要常保樂觀積極的心態，一生財運都容易逢凶化吉，否極泰來！

綜觀黃仁勳的塔羅密碼，除了火元素就是水元素，代表他不但行動力超強，內心又不失細膩感性！2023流年走「力量」發光發熱，輝達市值首度突破一兆美元，2024/2月更成為全球前三大企業（僅次微軟及蘋果）他也一躍而為世界排名第14的富豪.雖然越是成功的人越容易樹大招風，但成功的人早已不畏流言蜚語干擾，因為他們還有更重要的事要做，同時也意味著他永遠在構思下一步該如何突破？畢竟黃仁勳就是一個不斷在挑戰自己極限的人！

不過「隱者」流年輕則小人是非，重則官司訴訟，今天（6/7）就傳出輝達將接受美國司法部調查的新聞，人格「審判」一生都有許多關卡要過，但無論如何也無法抹殺黃仁勳神話般締造了一個新時代的事實，相信未來幾年這個出生台灣的陽光皮衣男將會有更令人驚艷的突破！

◎原文看這裡，本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

塔羅 星座 黃仁勳

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