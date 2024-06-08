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端午想轉運嗎？命理師：5類人穿紅色、2地方不去、3種事要做

旺好運／ 邱彥龍老師
命理師建議，有五種人端午節要多穿紅色衣服開運。圖/ingimage
命理師建議，有五種人端午節要多穿紅色衣服開運。圖/ingimage

下周一(6/10)就是端午佳節了，國際天星命理風水專家邱彥龍指出，今年是甲辰龍年，端午節又出現在夏至之前，古人有云：「早端午，青龍舞」，甲在五行中屬木，龍則是指地支龍年，也代表水庫，所以今年甲辰年又逢早端午，意謂著今年的雨水會特別豐沛，濕氣會格外重，當然毒蛇、猛獸、毒蟲也會特別活絡，好消息是今年的夏天不會太熱，反而涼。

邱彥龍老師提醒，青龍逢早端午，只要謹記「五人要穿紅」、「兩地不去」、「三事要做」三種開運法，就可趁端午佳節轉運。

▍「五人要穿紅」？

第一、孕婦

邱彥龍老師指出，因為甲辰年懷孕的人，流產率高，穿紅的內衣內褲，能保母子平安，避災化煞。

第二、新婚夫婦

因為這一年爛桃花也旺，穿紅能斬斷不必要的爛桃花，增進夫妻情感。

第三、屬龍、牛、兔、狗

邱彥龍老師表示，屬龍遇太歲年又自刑，容易遇難，屬牛是破太歲，屬兔害太歲，屬狗沖太歲，都建議穿紅帶紅，可保平安、化煞、還能增強好運。

第四、體弱多病者

因為身體不好的人，在甲辰年陰溼的磁場容易加重病氣而讓陰邪纏身，所以建議穿紅、帶紅，能去掉邪氣、病氣，保身體安康。

第五、運勢不佳的人。

因為端午是一年來容易轉運的時機，建議善用端午上午11點至下午1點之間，沖澡、擦身體，將壞運沖出去，開運後，再穿紅、帶紅，可增強運勢，逢凶化吉，避災轉吉。

▍「兩地不去」

第一、江、海、河、湖、溪、潭、水邊

因為甲辰雨水多，容易遇到山洪爆發、溺水事件會比較常發生。

第二、深山野嶺、深林茂密之處

這些地方陰邪多，毒蟲、猛獸也多，容易犯煞，且容易遭毒蟲叮咬、猛獸攻擊導致意外受傷，所以盡量避開不去。

▍「三事要做」

第一、掛艾草

艾草能去邪氣，因此建議端午當天上午11點至下午1點在門口掛上艾草。

圖為端午節前夕，民眾在市場買象徵驅病避邪的艾草。記者潘俊宏攝影／報系資料照
圖為端午節前夕，民眾在市場買象徵驅病避邪的艾草。記者潘俊宏攝影／報系資料照

第二、戴香包

作用是香氣，可以驅離毒蟲、邪事。

第三、吃薑

端午當天多吃薑，作用是將身體濕氣排除，保健康平安。

◎原文看這裡，本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

端午節

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