端午想轉運嗎？命理師：5類人穿紅色、2地方不去、3種事要做
下周一(6/10)就是端午佳節了，國際天星命理風水專家邱彥龍指出，今年是甲辰龍年，端午節又出現在夏至之前，古人有云：「早端午，青龍舞」，甲在五行中屬木，龍則是指地支龍年，也代表水庫，所以今年甲辰年又逢早端午，意謂著今年的雨水會特別豐沛，濕氣會格外重，當然毒蛇、猛獸、毒蟲也會特別活絡，好消息是今年的夏天不會太熱，反而涼。
邱彥龍老師提醒，青龍逢早端午，只要謹記「五人要穿紅」、「兩地不去」、「三事要做」三種開運法，就可趁端午佳節轉運。
▍「五人要穿紅」？
第一、孕婦
邱彥龍老師指出，因為甲辰年懷孕的人，流產率高，穿紅的內衣內褲，能保母子平安，避災化煞。
第二、新婚夫婦
因為這一年爛桃花也旺，穿紅能斬斷不必要的爛桃花，增進夫妻情感。
第三、屬龍、牛、兔、狗
邱彥龍老師表示，屬龍遇太歲年又自刑，容易遇難，屬牛是破太歲，屬兔害太歲，屬狗沖太歲，都建議穿紅帶紅，可保平安、化煞、還能增強好運。
第四、體弱多病者
因為身體不好的人，在甲辰年陰溼的磁場容易加重病氣而讓陰邪纏身，所以建議穿紅、帶紅，能去掉邪氣、病氣，保身體安康。
第五、運勢不佳的人。
因為端午是一年來容易轉運的時機，建議善用端午上午11點至下午1點之間，沖澡、擦身體，將壞運沖出去，開運後，再穿紅、帶紅，可增強運勢，逢凶化吉，避災轉吉。
▍「兩地不去」
第一、江、海、河、湖、溪、潭、水邊
因為甲辰雨水多，容易遇到山洪爆發、溺水事件會比較常發生。
第二、深山野嶺、深林茂密之處
這些地方陰邪多，毒蟲、猛獸也多，容易犯煞，且容易遭毒蟲叮咬、猛獸攻擊導致意外受傷，所以盡量避開不去。
▍「三事要做」
第一、掛艾草
艾草能去邪氣，因此建議端午當天上午11點至下午1點在門口掛上艾草。
第二、戴香包
作用是香氣，可以驅離毒蟲、邪事。
第三、吃薑
端午當天多吃薑，作用是將身體濕氣排除，保健康平安。
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