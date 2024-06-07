農曆5月運勢(下)／牛恐破財、狗有車關、這生肖別亂來「小心捲ＭeToo」

時序來到農曆5月，命理師湯鎮瑋老師分享「端午節煮財水、喝財水！農曆5月生肖運勢大解析（下）牛、虎、兔、蛇、雞、狗、豬要注意」影片，這裡是指節氣上的農曆5月，從國曆6月5日(芒種)到7月6日。

國曆6月10日就是「端午節」，這天是一年中陽氣至盛的一天，很適合除穢招財，老師也會在端午當天直播帶粉絲煮財水，教大家開運。

▍牛 破財機率高

本月容易破財，容易因為疏忽破財，可能掉錢包或是物品有損壞，也很容易恍神，尤其在外地出差或旅遊，更要保持警戒，財物很容易遭竊，要多小心。

本月可以多親近女性長輩、女性長官，她們是你的貴人，女性是最佳良師益友，可以多多請益。不要去磁場混亂的場所，非不得已不要去醫院或是探病之類，會影響磁場，也要多注意健康。

本月有「月德星」入座，雖然很累，但遇到障礙，多半可以逢凶化吉。本月可以多布施、捐錢，也可以做健康檢查，會帶來好運。

想要開運，多穿紅色、粉紅色衣服，佩戴血珀、紅線，可以拜財神或土地公。

▍虎 簽合約睜大眼睛

本月有將星，工作上積極開創，很有決心想改變，但是可能會遇到豬隊友或是犯小人，可能會讓你失去衝勁、半途而廢。建議如果下定決心做事情，不要理會旁邊的人干擾，要堅持到底，就能過關斬將。

「五鬼星」入座，要堅守正道，但是要低調去做。要知道太高調會得罪人，低調結果會更好。如果要簽合約、買賣要看清楚條款，就算是朋友也要白紙黑字寫清楚，不要亂答應別人，小人會趁虛而入。

想要開運，可以多穿綠色系衣服飾品，佩戴綠松石、綠珀、綠幽靈，拜綠度母或是文疏菩薩。

▍兔 要潔身自愛 小心ＭeToo

本月男生要潔身自愛，不要有太複雜的人際關係，容易有桃色糾紛。如果心生妄念，亂開玩笑或亂來，容易捲入ＭeToo是非。

本月家有喜事，可能會結婚生子，也有可能是家人有喜，沾到喜慶。本月也當心遇到豬隊友，同事或家人容易拖後腿，讓你事倍功半。建議做事按部就班，不要預設立場想太美好，容易落空。

想要開運，可以多穿藍色系、黑色系衣服，可以配戴翁珀、黑曜石、海藍寶，可以拜作明佛母。

▍蛇 容易遇到塞車、誤點

本月女生比較勞碌，會受到不平等對待，容易有多勞少獲的感覺，很奔波的感覺。建議女生應該要多疼惜、慰勞自己，買點東西對自己好點。有「太陽星」利男不利女，建議男生多創造工作上的口碑，「以名帶利」，步步高升，錢財就來了。

本月蛇容易遇到環境的干擾，例如出門塞車、旅遊飛機誤點，通常是不可抗力因素，要知道人生無常，建議本月凡事周全準備，不要遺漏，遇到突發狀況也有準備。

如果想脫單，可以多到異地旅遊，有機會認識新朋友。

想要開運，可以多穿紅色系、粉紅、粉橘衣服，佩戴血珀、紅水晶、粉水晶，可以多拜觀音菩薩。

▍雞 捐血布施 化解血光災

本月紅鸞星動，如果已經有對象，可以多溝通結善緣，讓感情更升溫。紅鸞也代表人際關係，感情上無論好壞，本月都會有結果。

「福德星」入座，可以多累積福德，多做公益布施，可以累積福德，多捐血破除血光災，如果平常有廣結善緣，自然有貴人出現幫你。如果覺得障礙很多，遇到了也就是警訊，早點看清楚真相也是好事。

想要開運，可以多穿黃色、咖啡色、鵝黃色衣服，佩戴蜜蠟、黃水晶，可以多拜土地公。

▍狗 當心車關、別衝動離職

本月要注意血光災，可能有車關意外，爬高爬低也要當心受傷，尤其是長輩更要當心，放慢動作更安全。

本月不要衝動離職、轉換跑道，就算職場上遇到不公平、壓力，也不要急著換跑道，容易會更勞碌，失去更多機會，請謀定而後動，或是暫時先不動也很好，之後也會有好的。

想要開運，多穿紅色系、粉紅色衣服，可以配戴血珀、紅繩、紅水晶，可以多拜拿書的關公。

▍豬 別太懶散 積極把握新機會

本月會有新的發展機會，工作或生活可能會有新開始，可能斜槓人生或有新體驗都是好事。本月要更積極工作生活，不要太安逸懶散，太懶散你會失去機會。很忙不要嫌累，要更積極作為，要努力開創，會有好成績。否則會大起大落，影響別人觀感。

想要開運，多穿白色金色衣服，配戴金珀、金銀飾品，多拜觀音。