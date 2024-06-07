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少根筋三星座？ 牡羊、水瓶沒在管別人、「第1名愛搞失蹤」專長惹毛人

聯合新聞網／ 綜合報導
（示意圖／Ingimage）
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少根筋這件事有好有壞，有可能是吃暗虧，也有可能是簡單可愛惹人愛，星座專家白瑜老師在《命運好好玩》節目中分享三個總是少根筋的星座，請參考太陽星座、上升星座和月亮星座

▎第三名、牡羊座

急於求成 倉促行動

牡羊座對於自己覺得不重要事物往往都不會在眼裡，他們只專注在自己的目標，雖然自己很痛快也會成功，但是卻不小心苦了旁邊的人，身邊的同事、家人、朋友可能都會比你累。但是牡羊座私底下交朋友都沒有心機，所以也有很多朋友是喜歡他們的，不用擔心！

▎第二名、水瓶座

想法獨特 不拘一格

水瓶座不太在乎別人在想什麼，但是這種不在乎是偏向一種大愛的想法，他們會認為每一個人都不是一個可以被忽略的個體，每個人都要堅持自己的想法，這樣才會世界和平。但是也就是這種少根筋會讓和水瓶座想法兩極的人很反彈，也會不小心得罪到別人。

▎第一名、射手座

個性隨興 忽略細節

射手座是很享受當下的，假如今天去做自己想做的事情，跟其他人承諾幾點會結束，但是時間到了就是會找不到人、也不知道他跑去哪，等到射手座出現的時候，他甚至會很高興地分享剛剛發生的事，殊不知大家已經生氣了。但是必須說射手座平常任重而道遠，時間久了是需要放空的時間的，只是這個時間有點長，有些人會承受不住。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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