三星座「工作不是只為賺錢」！水瓶座黃仁勳上榜、這星座要邊玩邊賺
錢非萬能，但沒錢萬萬不能，工作領薪水是理所當然的事情，但是有些人工作卻不只是為了賺錢？還要追求別的東西。星座專家白瑜老師在《命運好好玩》節目中分享三星座工作不只是為了賺錢，請參考太陽星座、上升星座和金星。最近全台趴趴走的輝達創辦人也上榜，他就是水瓶座。
▎第三名、雙魚座
滿足情感 金錢回報
雙魚座最強的地方就在於同理心很重，只要對方的情緒一有變化，雙魚座能夠馬上捕捉到並滿足對方的需求，只要在精神層面上給予滿足，金錢也自然會及時回饋回來。
▎第二名、水瓶座
追求夢想 雙贏效益
水瓶座在賺錢方面注重的是自己能夠拿出什麼樣的服務、自己的想法能不能給其他人帶來收益等等。只要身邊有水瓶座，再做任何決定之前，他們都會給予不同角度的看法與警告，因此能夠排除掉很多風險，也同時創造了雙贏的局面。
▎第一名、射手座
豐富閱歷 邊玩邊賺
射手座在放鬆的狀況下反而能夠做很多事，靈感跟敏銳度也相對的在這個時候會有所提升，所以射手座在賺錢方面一定要享受在其中，必須要很開心，如果情緒低落的話，會讓對方不敢靠近，甚至擔心被射手拖累下去。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
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