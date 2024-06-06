黃仁勳吃小吃、逛夜市、簽名來者不拒！星盤曝「大家愛他原因」

「全民爸爸？黃仁勳逛夜市」，近日黃仁勳的動態整個洗版我的Threads。職業病發作，我查了一下他的星盤，粗略看了幾顆星：

🔗太陽水瓶座、月亮射手座、水星水瓶座、金星摩羯座、火星獅子座、木星雙魚座、土星水瓶座 🔗北交點：巨蟹座 / 南交點：摩羯座

🔹 單純聊聊這些星座，以及他給人的印象。

南交點在摩羯座讓他成為企業家輕而易舉。太陽、月亮、水星、木星這三顆星，體現了他在AI產業中，對未來保持信念和希望的態度。

我想，他絕對沒想到他的產業能發展到現在這個程度，能夠開花結果。一個產業的翻轉，需要一些突破框架的夢想去實現。南交點顯示他有能力將這個夢想企業化，實現夢想的具體功能。

輝達創辦人黃仁勳(中)日前帶著張忠謀(左)現身夜市，大啖夜市美食。圖／寧夏夜市理事長林定國提供

最有趣的是，這麼成功的企業家，如此接地氣地到處逛夜市吃小吃，找一堆同行出來拍照（火星獅子愛社交啦哈哈），還一直不忘提到家鄉台灣台南。這也是《北交點巨蟹座》給他帶來的幸福感和滿足感，而不是冰冷的成功人士形象。

他能夠讓大家喜歡，是因為他真誠地表現出親切感，而不是作秀演戲。他是個有趣的人，既能在科技領域取得成功，又能讓大家覺得他像認識的朋友一樣！愛現但不讓人討厭，這樣的人設如果不是真實的，是很難打造的。況且他已經這麼成功了，何必刻意打造呢？

北交點不一定是成功的路徑，但跟隨北交點的路線走，絕對是對人生大加分，真正滿足靈魂所需的所在。

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