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全家都是水瓶座的極致體驗！她曝做1事超瘋「凌晨出門不稀奇」 網友羨炸

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友透露全家都是水瓶座，連出門旅遊都是說走就走，凌晨3點去別的縣市玩並不稀奇。情境示意圖。圖／Ingimage
一名女網友透露全家都是水瓶座，連出門旅遊都是說走就走，凌晨3點去別的縣市玩並不稀奇。情境示意圖。圖／Ingimage

水瓶座個性很古靈精怪，往往做事不按牌理出牌，有些舉止總會超出預料之外。一名女網友就分享她全家人都是水瓶座，不管做什麼決定都很瘋狂，尤其出門旅遊都是「說走就走」，完全沒有事前規劃，連出國旅遊也是臨時決定向公司請假。貼文曝光後掀起共鳴，網友紛紛留言喊羨慕，「水瓶真的很喜歡說走就走的旅行」、「好羨慕喔，果然只有水瓶懂水瓶」。

一名女網友在Dcard發文表示，爸爸、媽媽、姐姐和她自己都是水瓶座，做什麼決定都超出其他人預期，只能以瘋狂二字形容，尤其是外出旅遊幾乎是「說走就走」，凌晨3點到別的縣市玩也不稀奇，就連出國去日本、南韓、香港也是臨時向公司請假，「真的很幸福！有水瓶朋友一定懂」，該女網友更分享，有次外頭下雨，她提議全家人淋雨，結果爸媽、姐姐真的穿T-shirt就走，將水瓶座的瀟灑自如個性表現地淋漓盡致。

貼文曝光後掀起熱烈討論，網友紛紛留言，「水瓶真的很喜歡說走就走的旅行」、「難得遇到跟我一樣的水瓶好開心！好羨慕全家水瓶，我們家兩個處女一個摩羯，我從小到大都覺得格格不入」、「我也是水瓶座，我們家真的都是說走就走，請假都會想辦法生出來，完全不會規劃再出門，哈哈哈超瘋狂，很考驗臨機應變的能力」。

也有網友認為這和水瓶座無關，可能和家裡氛圍關係比較大，「我是摩羯，也都說走就走」、「沒有欸，我水瓶但沒辦法說走就走，我一定得詳細計劃好」、「我爸水瓶，說不走就是不走，需要我這個魔羯女兒直接訂機票和房間，他才勉強肯出去旅遊」。

出國旅遊 機票 水瓶座

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