孫安佐沒中蠱是「卡到負能量」？ 占星專家：孫鵬父子心結是前世因果

孫安佐影片中顯示一個24歲的大男孩眼睛竟然完全沒有神了，「失魂落魄」用在他身上十分貼切！但吠陀占星專家李靜唯老師認為他並不像被下蠱，因為被下蠱的反應更嚴重得多，而且要解掉蠱毒其實沒那麼容易。他的狀況比較像是酒精+吸大麻+創傷症候群後遺症。如果講得更玄一點就是「中邪」了！其實當一個人的身心狀況十分低潮時就很容易被邪靈侵入或是卡到陰！今年4-5月整個地球的磁場是非常混亂的，尤其在東南亞泰國這種地方，意志力薄弱的人很容易在酒醉或吸毒時卡到一些不乾淨的負能量！

孫安佐的「塔羅密碼」其實很簡單，人格是皇帝、靈魂是皇帝、愛情是教皇、財富是教皇，2023流年走隱者；2024走命運之輪。

孫安佐人格靈魂兩個「皇帝」，火爆霸氣皇帝

人格靈魂兩個「皇帝」加起來就是十足火爆的皇帝，再加上他的吠陀占星上升是獅子座，典型唯我獨尊的英雄主義，個性主觀強勢企圖心強，但也容易流於獨斷獨行，缺點是做事眼高手低，喜歡別人逢迎他，優點則是個性重義氣有責任感，尤其是對自己人非常照顧（這點從他保護前女友可以看出），但前提是必須以他為馬首是瞻！

孫安佐愛情財富都在「教皇」，外貌協會一生貴人相助

孫安佐愛情財富都在「教皇」，重視美感及感官享樂，典型外貌協會，也容易碰到重視金錢虛榮心較強的女人。財富也在「教皇」代表他一生都有年長貴人相助，尤其是他的父母！今年流年明顯走「命運之輪」逆位的他，一趟海外之行再次徹底顛覆他的人生！去年走「隱者」流年，他身邊包括家庭感情或小人是非不斷，如果沒有「隱者」的因，就不會有「命運之輪」的果！也就是說，他之所以會在泰國吸麻出事，應該跟他多年來的朋友圈及生活習慣脫離不了干係，畢竟「皇帝」的麾下總是會有一堆圍繞著他吃喝玩樂的男男女女！

孫安佐的吠陀占星正在走最長的土星大運，對一個年輕人來說確實十分難熬，再加上「羅喉」凶星正坐12宮，一生都要注意憂鬱、躁鬱等情緒障礙造成的各種「成癮」症狀，不論是電動上癮還是酒精上癮，嚴重者還可能有「牢獄之災」（這點2018已應驗）！此外他的星盤還有一個很特殊的相位。

木星落在「遷移宮」的甘達點並和土星合相，意味他出外總是會發生各種意想不到的事情，也象徵他和父親之間的心結剪不斷理還亂，當然這一切都脫離不了他的前世因果！

另外從星盤也可以看出家庭確實帶給他不小的困擾，狄鶯和孫鵬的婚姻早已暗潮洶湧，但不能否認父母對他的愛無庸置疑，但如果從小的管教只是一味以愛之名來包裝對孩子的期望，甚或希望孩子長大後能夠彌補自己童年得不到的遺憾之類。這樣的愛對孩子來說非但不公平，反而可能變成他們生命中難以承受之重！

孫鵬（左起）、孫安佐和狄鶯一家3口原本和樂融融。圖／摘自IG

李靜唯提醒，孫安佐這兩年要特別注意身心健康與感情問題，尤其是跟腦神經系統相關的症狀！「皇帝」的孩子外表像個天不怕地不怕的大男人，其實內心十分單純孩子氣，甚至有點少根筋，此時此刻在他身心極度脆弱的時候，相信他最需要的就是積極的對症下藥以及父母安靜的陪伴吧！

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