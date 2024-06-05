脾氣超大！3星座「公主病」沒藥醫…雙魚戲精、天秤撒潑、處女座懟到你無言

現代人常說「公主病」，是指那些自以為高貴，總要別人捧著她們，順著她們的女生。搜狐網分享，有三個星座的女生，脾氣大、架子大，最自以為是容易有「公主病」，快看看你身邊有她們嗎？

▍雙魚座 都是戲精

雙魚座的人很愛演，常常會幻想自己演出「公主與王子」的愛情故事，她們常常希望有一天也能夠成為那個被所有人都捧在手心的小公主，動不動就會毫無來由亂發公主脾氣。

雙魚座看起來溫柔，但其實脾氣就像火山一樣爆發，容易又哭又鬧，脾氣火爆。雙魚座是性情中人，遇到不爽的事情就會控制不了心情，立刻爆發，讓身邊的人很難受，本事不大，脾氣卻不小，任性妄為，公主病症狀還挺嚴重。

▍天秤座 蠻不講理

天秤座女孩氣質高雅，美貌出眾，全身散發出一種嚇人魅力，常常被男人們捧在手掌心。天秤座女人深諳男性心理，給男人一定的自由和空間，讓他去做自己的事，男人會佩服她，離不開她。

天秤座女孩天性傲嬌，平常顯得特別懂事，可一旦被男人寵溺，又會變得得寸進尺，蠻不講理，讓人又愛又恨。其實，天秤座人無非就是仗著男人寵她，所以才敢在任性妄為，本事不大，脾氣卻不小，公主病最重。

▍處女座 動不動生氣

處女座的女生獨立自主，從來都不願意依靠任何人，但是她們「公主病」也是相當嚴重，而且是那種脾氣暴躁的「傲嬌小公主」，她們的另一半更是不敢對她們高聲講話，不然一旦她們生氣，誰也招架不住。

處女座能言善道，自以為講道理，但卻是她們自己的道理。當她們開始對另一半發表高見，一旦對方沒有聽進去，就必須要受到相應的責罰，而且久久不得原諒。本事不大，脾氣卻不小，任性妄為，公主病最重。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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