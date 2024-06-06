朋友來借錢、收罰單？端午前後3星座有破財危機！快吃「這食物」消災

端午節連假倒數中，你已經安排好假期怎麼過了嗎？清水孟國際塔羅小孟老師臉書分享，有三個星座端午節前後如果要出遊，千萬當心破財，老師建議可以多吃粽子，因為糯米能消負面磁場，化解破財危機。

Top3雙魚座：切莫借錢，不宜創業

雙魚座，端午前後倘若有人來跟你借錢，會說得很動聽，要當心「借出去的錢會有去無回」。6月底也切莫衝動創業，倘若野心太大無沒規畫好就創業，不僅金錢套牢還會揹上債務，若要創業等9月後對你較佳。

Top2:巨蟹座：突然破財，財來財去

巨蟹座端午前後要小心會有突發破財發生，比如：手機耗損，交通罰單，帳單支出...等，也不要亂去海邊當心沖煞。

Top1處女座：投資失利，資金套牢

端午前後想投資股票與基金的處女座朋友們，倘若過度貪心眷戀投資市場，容易賠錢。另外也要小心投資小人，切誤聽信他人言語亂投資以免財富受損。

小孟老師也透露，有破財危機的三星座，可以試著在端午前就先吃粽子，因為粽子是糯米，糯米能消負面磁場，也許對運勢能有正面的影響。

粽子示意圖。圖／Ingimage

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