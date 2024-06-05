6月事業財運雙收！雙子機會來了、巨蟹大家愛你、「這星座」準備升官

塔羅牌老師艾菲爾臉書分享，6月有四個星座將迎來事業和財富的雙豐收。隨著星象影響，他們在在職場上取得令人矚目的成績，賺取可觀的財富。他們的勤奮努力和機會相結合，事業上將迎來前所未有的發展，建議好好把握機會，請同時參考太陽丶上升星座。

▍雙子座 機會來了

6月3日，水星進入雙子座，大大提升了雙子座的溝通和表達能力，他們在工作中將更加自信、有效率。緊接著，6月4日木星靠近水星，帶來了豐富的財運和機會，雙子座在事業上取得突破性進展。6月6日的雙子座新月更是雙子座的大好時機，象徵著新的開始和無限的可能性。

6月很適合雙子座設定新目標或啟動新專案，在職場上，雙子座能發揮天生的機智和靈活性，整個月都會感受到能量的提升，工作順利，事業前景一片光明，財運亨通。今年6月，雙子座必將大發利市。

▍巨蟹座 人際關係超和諧

隨著6月17日金星和水星進入巨蟹座，巨蟹座在財務和人際關係上將特別有利。金星帶來的和諧氛圍和水星增強的溝通能力，將幫助巨蟹座在工作中建立更好的合作關係，也帶來經濟上的利益。

6月金星和水星同時進入巨蟹座，為巨蟹座增添強大的社交魅力和溝通能力，工作上容易獲得同事和上司的支持。雖然金星與海王星呈現90度相位，難免有一些幻想和不切實際的想法，但整體上金星的影響會讓巨蟹感受到更多的溫暖。6月21日，隨著夏至太陽進入巨蟹座，進一步提升了自信心和領導能力，事業上大展拳腳。

▍金牛座 努力工作賺大錢

6月9日，火星進入金牛座，這將激發金牛座的決心和毅力，會更專注於工作。火星賦予無窮的動力和行動力，讓金牛在事業上更有衝勁和決心，更能克服困難，推動重要工作進展，財務也獲得成功。

6月27日月亮靠近土星，月掩土星以及水星和土星呈現120度相位，會帶來更多的穩定性和長遠的事業規劃。金牛只要堅持踏實的工作和堅韌不拔的精神，將迎來事業上的豐收期，只要努力工作，就有機會賺大錢。

▍摩羯座 加薪升官不遠了

6月22日的滿月象徵著成就和結果的顯現，摩羯座需要反思和評估過去的努力。摩羯的勤奮和專業精神將在6月獲得認可，可能會升官或是有加薪獎金。

特別是6月22日的滿月，將為摩羯帶來事業上的高潮與豐收。這段時間會看到自己之前努力的成果，工作上會有重要的進展和突破。此外，6月27日月亮靠近土星和水星形成的120度相位，為摩羯座的事業帶來了更多的穩定和長遠的發展機會。摩羯座可望收穫令人滿意的成果，財運亨通，事業蒸蒸日上。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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