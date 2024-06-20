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超依賴！4生肖女「容易被男友寵壞」…猴公主病、 她變廢物女友

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為戀愛示意圖。圖/ingimage
圖為戀愛示意圖。圖/ingimage

被另一半疼愛是幸福的事，不過有些人很容易恃寵而驕，被寵愛到過度任性嬌縱。旺好運分享，以下4個生肖女都是很依賴男友，容易被寵壞的個性。

生肖女：鼠

屬鼠的女性平常精明能幹，但十分享受被男友服侍與寵愛，有什麼事都想找男友幫忙，在男友面前變成「茶來伸手、飯來張口」的人也不誇張。

生肖女：羊

屬羊的女性很依賴男友，尤其需要別人幫她拿主意，如果男友處處周到的話，很容易養成她沒主見、沒人生目標。

生肖女：猴

屬猴的女性對著心愛的人，可是撒嬌、驕縱樣樣來，通常男友也願意讓寵愛包容她們的小任性，對女友言聽計從。

生肖女：豬

屬豬的女性談起戀愛很容易失去自我，如果男友是三心二意的人，她們就會覺得無所適從，總是被牽著走，暗自痛苦。

◎本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。

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