「曖昧高手」對誰都好！蛇很會撩、羊太溫柔、這生肖無自覺放電

「曖昧，讓人受盡委屈」很多人都聽過楊丞琳這首「曖昧」。在一段感情還沒確定關係前，曖昧不明常常讓人受折磨，但有些人卻很享受到處曖昧，旺好運分享，以下4個生肖可都是養備胎高手，然後卻傷害到別人。

喜歡搞曖昧生肖：龍

屬龍的人通常不是刻意與人保持曖昧關係，但他們跟誰都處得不錯，相處過程若和別人有些什麼親密來往，也沒自覺，因為他們自然就是這樣了。

喜歡搞曖昧生肖：蛇

屬蛇的人可是玩曖昧高手，尤其很會撩人，曖昧對象都會被哄得心花怒放，暈船暈到無法自已，可是他們卻沒放在心上，小心招惹到可能會受傷喔！

喜歡搞曖昧生肖：羊

屬羊的人性格溫柔，很容易失去理智，陷入感情漩渦，而且對象不只一人！所以在旁人眼裡看來就是到處搞曖昧高手了。

喜歡搞曖昧生肖：猴

屬猴的人天生八面玲瓏、善於交際，在感情上也不例外，他們很懂得展現自己的魅力，跟每個對象搞搞曖昧的事非常容易，信手拈來。

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