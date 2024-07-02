「曖昧高手」對誰都好！蛇很會撩、羊太溫柔、這生肖無自覺放電
「曖昧，讓人受盡委屈」很多人都聽過楊丞琳這首「曖昧」。在一段感情還沒確定關係前，曖昧不明常常讓人受折磨，但有些人卻很享受到處曖昧，旺好運分享，以下4個生肖可都是養備胎高手，然後卻傷害到別人。
喜歡搞曖昧生肖：龍
屬龍的人通常不是刻意與人保持曖昧關係，但他們跟誰都處得不錯，相處過程若和別人有些什麼親密來往，也沒自覺，因為他們自然就是這樣了。
喜歡搞曖昧生肖：蛇
屬蛇的人可是玩曖昧高手，尤其很會撩人，曖昧對象都會被哄得心花怒放，暈船暈到無法自已，可是他們卻沒放在心上，小心招惹到可能會受傷喔！
喜歡搞曖昧生肖：羊
屬羊的人性格溫柔，很容易失去理智，陷入感情漩渦，而且對象不只一人！所以在旁人眼裡看來就是到處搞曖昧高手了。
喜歡搞曖昧生肖：猴
屬猴的人天生八面玲瓏、善於交際，在感情上也不例外，他們很懂得展現自己的魅力，跟每個對象搞搞曖昧的事非常容易，信手拈來。
◎本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言