快訊

金門爆「食物中毒」事件！24自由行旅客5人下吐下瀉就醫 衛生局採檢送驗

邪門歪道？他說吃滷肉飯「加爆胡椒粉才涮嘴」 網反駁加這個才是正解

豪雨成災鐵公路不通 花蓮秀林鄉和平村今「停班停課」

「曖昧高手」對誰都好！蛇很會撩、羊太溫柔、這生肖無自覺放電

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為到處放電示意圖。圖/ingimage
圖為到處放電示意圖。圖/ingimage

「曖昧，讓人受盡委屈」很多人都聽過楊丞琳這首「曖昧」。在一段感情還沒確定關係前，曖昧不明常常讓人受折磨，但有些人卻很享受到處曖昧，旺好運分享，以下4個生肖可都是養備胎高手，然後卻傷害到別人。

喜歡搞曖昧生肖：龍

屬龍的人通常不是刻意與人保持曖昧關係，但他們跟誰都處得不錯，相處過程若和別人有些什麼親密來往，也沒自覺，因為他們自然就是這樣了。

喜歡搞曖昧生肖：蛇

屬蛇的人可是玩曖昧高手，尤其很會撩人，曖昧對象都會被哄得心花怒放，暈船暈到無法自已，可是他們卻沒放在心上，小心招惹到可能會受傷喔！

喜歡搞曖昧生肖：羊

屬羊的人性格溫柔，很容易失去理智，陷入感情漩渦，而且對象不只一人！所以在旁人眼裡看來就是到處搞曖昧高手了。

喜歡搞曖昧生肖：猴

屬猴的人天生八面玲瓏、善於交際，在感情上也不例外，他們很懂得展現自己的魅力，跟每個對象搞搞曖昧的事非常容易，信手拈來。

◎本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

生肖

延伸閱讀

殺破狼週運勢／天秤戀情岌岌可危 處女職場受到拔擢

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「事業更上一層」：賺進大把鈔票

本周生肖運勢／牛、羊貴人相助、「這生肖」工作強運賺飽飽

荷包賺飽飽！7月星座財運TOP5 牡羊投資運很好、雙魚職場出色

相關新聞

12星座七月運勢排行榜！「第一名巨蟹」感情事業都得意、他最慘倒數第一

清水孟國際塔羅小孟老師臉書分享，七月12星座運勢排行榜！，快來看看你的運勢如何吧！

「曖昧高手」對誰都好！蛇很會撩、羊太溫柔、這生肖無自覺放電

「曖昧，讓人受盡委屈」很多人都聽過楊丞琳這首「曖昧」。在一段感情還沒確定關係前，曖昧不明常常讓人受折磨，但有些人卻很享受到處曖昧，旺好運分享，以下4個生肖可都是養備胎高手，然後卻傷害到別人。

每日星座運勢／射手配合度高越聽話 越容易得照顧

2024-07-02牡羊座短評：情緒起伏大，內心煩亂。【整體運★★☆☆☆】表面上很樂觀，笑臉迎人，其實內心有說不出的煩惱。別太壓抑自我，有心事不妨向另一半訴說，或是和好朋友聊聊，可讓你解開心結，真正讓

荷包賺飽飽！7月星座財運TOP5 牡羊投資運很好、雙魚職場出色

7月份也是下半年度的開始，在經商活動，會受到學生暑假的額外益處，有機會賺得更多錢財。同時7月也是夏天正式的開始，靠天吃飯的，或是許多夏季的娛樂活動，也有機會得到不錯的經濟機會。不論是哪一種，都還是需要靠努力，才有機會賺到更多財富。以下五星座，在7月的財運特別旺：

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「事業更上一層」：賺進大把鈔票

在本周前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人能夠吸引觀眾的眼球，讓錢財滾滾而來，有人則是保持不捨不棄的精神，就能大大補滿自己的荷包，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。

唐綺陽星座運勢週報：金牛表現出色 天蠍桃花運旺「但注意這點」

海王星逆行，處理原本逃避的問題，內心問題需要被療癒。水星進獅子，關注出色二代或藝術創作、時尚、變美等議題，獅子座表現成為關注焦點。水冥對分，溝通易產生硬碰硬、互不相讓的狀況，當心人際關係破裂或分手。火天更趨近，星盤有16-22度者，請提高注意力，避免猝不及防的衝突。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。