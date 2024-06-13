不服輸、上進心強！4生肖註定事業成功…巴菲特、郭董上榜

有些人天生註定能成大事，他們有很強的進取心，努力打拚，加上身邊貴人的幫助，最後總能打出一片天下。旺好運分享，以下4個生肖都是一生奮鬥、成就非凡！股神巴菲特等多位名人都上榜了，快來參考吧！

成就高生肖：鼠

屬鼠的人懂得利用資源，不放過任何可獲利的機會，他們命中帶財、帶貴人，也有堅強的實力能夠衝刺事業，做出一番成就。

代表人物：祖克柏

成就高生肖：虎

屬虎的人有一股不服輸的精神，什麼事都想要衝第一，他們有堅強意志，也有優秀能力，認定目標就會想盡辦法達成。

代表人物：郭台銘

圖為鴻海創辦人郭台銘。 美聯社

成就高生肖：龍

屬龍的人領悟力、學習力都強，他們屬於「成大事者不拘小節」，對大事認真佈局，小事不多計較，做什麼都順利，還有許多貴人幫忙。

代表人物：李嘉誠

成就高生肖：馬

屬馬的人開朗、不畏困難，事業上腳踏實地，隨時都有滿滿衝勁，就算經歷失敗也不會放棄，為了夢想而奮鬥，穩穩邁向成功。

代表人物：巴菲特

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