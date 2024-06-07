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社交障礙？三星座最容易被排擠…射手不真心、金牛太冷淡、「第一名」沒禮貌又自私

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為社交示意圖。圖/ingimage
圖為社交示意圖。圖/ingimage

生在成人世界，難免需要社交，有些人天生很容易交朋友，有些星座卻很容易個性使然，遭到周圍的人排擠。旺好運分享，「這些星座就是容易被排擠」，看看對那些星座來說，交朋友其實有障礙。

第三名：射手座不用心 容易被看穿

射手座在社交上是很有自己一套的，但他們總是膚淺社交，根本沒用心在與別人交朋友，就會開始令人覺得他們是不是很假，或者只是想佔便宜。

第二名：金牛座超低調 非常疏離

金牛座性格是非常低調的，他們不善於社交，因此常常給人一種疏離感，久而久之就會讓其他人認為他們是難搞的一群人，大家就會避而遠之。

第一名：牡羊座自私鬼 又沒禮貌

牡羊座雖然平時總是熱情又活潑，但他們常常因為自己個人的利益，而不顧別人的感受就決定很多事情，導致讓別人覺得他們很不尊重且沒禮貌。

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