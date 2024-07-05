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毫無跡象！說分手就分手三星座 牡羊沒新鮮感了、「他」沒好處就閃人

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為分手示意圖。圖/ingimage
圖為分手示意圖。圖/ingimage

每個人嚮往的愛情，真的是可遇不可求，遇到對的人可以與你廝守到老，遇到錯的人就要面臨傷心欲絕的心境，旺好運分享「這些星座竟然會莫名其妙甩人」，另一半毫無察覺，他們卻可以說分手就分手，瀟灑轉身離去。

第三名：天秤座

天秤座是很認真在經營感情的一群人，不過他們是非常現實主義者，如果伴侶或這段關係不能帶給他們任何一點好處，他們就會默默的甩開，非常狠心的消失在你的生活圈。

第二名：處女座

處女座是非常渴望穩定的戀情，但往往最後都會毀在自己手上，主要是因為他們喜歡管別人，但自己又不愛被管，久而久之，他們內心會充滿許多矛盾，就會在某天突然提議分手。

第一名：牡羊座

牡羊座很喜歡追求新鮮感，如果他們覺得這個人很有趣或很特別，就會非常殷勤，但等到沒有任何新鮮感時，他們有可能會莫名的就沒感覺，突然消失在你人生當中。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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