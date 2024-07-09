超白目專長惹毛人三星座！ 處女管很多、牡羊衝過頭、他只顧自己爽
有些人總是很白目，完全不懂得看場合說話做事，命理網站旺好運分享「這些星座就是很會惹怒人」，快看看有你嗎？
第三名：處女座
處女座很喜歡越線管東管西，不只約束自己，還要調教其他人，這樣只會讓別人覺得很壓力大又火大，會穰人有一種你自己管好自己就好，不要來管其他人的事的感覺。
第二名：牡羊座
牡羊座說話總是太直衝，他們不怕得罪別人，因為他們就是非常的心直口快，但也因此導致別人心理上的不舒服，久了就會讓許多人會與他們漸行漸遠。
第
一名：射手座
射手座大多都是很豪爽的性格、不拘小節，常常擅自決定或者不聽勸誡，覺得自己開心就好，因此時常惹怒要求細節與需要被尊重的人。
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