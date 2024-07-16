靜不下來…天生過動三星座！雙子找樂子、水瓶圖熱鬧、「他」永遠衝衝衝

夏天好熱，總讓人心浮氣燥。但有三個星座不管酷暑還是寒冬，天生無法靜下心來生活，總是比較浮躁又好動，命理網站旺好運分享「這些星座就是很靜不下心」，快看看都有誰。

第三名：雙子座

雙子座在生活上就是喜歡新鮮豐富，一定要給自己找一些樂子，不太會讓自己閒著沒事做，心總是靜不下來，想嘗試一下這個，又想嘗試一下那個。

第二名：牡羊座

牡羊座天生熱情開朗，總是對很多事情充滿鬥志，而且也是行動派者，只要有想法就會立即去做，但也因為這樣平時個性比較衝動與火爆，時常得罪不少人。

第一名：水瓶座

水瓶座的性格是很多變且趣味的，他們很喜歡熱鬧的氛圍，會帶給他們生活很豐富的感覺，若人生太過於平靜，會一直想找事情做，就是閒不下來。

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