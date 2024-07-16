快訊

新青安初步查核結果出爐 違規出租1332件、人頭戶170件

「台版柬埔寨」民宿當據點狂騙63被害人 主嫌S姐判關7年半定讞

超噁加料「口水手搖飲」！ 可不可女店員請辭道歉 傳加盟主向她求償450萬

靜不下來…天生過動三星座！雙子找樂子、水瓶圖熱鬧、「他」永遠衝衝衝

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為活潑好動靜不下來示意圖。圖/ingimage
圖為活潑好動靜不下來示意圖。圖/ingimage

夏天好熱，總讓人心浮氣燥。但有三個星座不管酷暑還是寒冬，天生無法靜下心來生活，總是比較浮躁又好動，命理網站旺好運分享「這些星座就是很靜不下心」，快看看都有誰。

第三名：雙子座

雙子座在生活上就是喜歡新鮮豐富，一定要給自己找一些樂子，不太會讓自己閒著沒事做，心總是靜不下來，想嘗試一下這個，又想嘗試一下那個。

第二名：牡羊座

牡羊座天生熱情開朗，總是對很多事情充滿鬥志，而且也是行動派者，只要有想法就會立即去做，但也因為這樣平時個性比較衝動與火爆，時常得罪不少人。

第一名：水瓶座

水瓶座的性格是很多變且趣味的，他們很喜歡熱鬧的氛圍，會帶給他們生活很豐富的感覺，若人生太過於平靜，會一直想找事情做，就是閒不下來。

◎本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

星座

延伸閱讀

2024年下半年運勢大逆襲！4星座轉運成功囉～牡羊、獅子都要展現霸氣了

最容易單身的三大星座！雙子容易厭倦、處女標準高、第一名討厭被束縛

12星座分手狠心指數排行榜！天蠍只排第二 第一名讓人意外

超白目專長惹毛人三星座！ 處女管很多、牡羊衝過頭、他只顧自己爽

相關新聞

靜不下來…天生過動三星座！雙子找樂子、水瓶圖熱鬧、「他」永遠衝衝衝

夏天好熱，總讓人心浮氣燥。但有三個星座不管天氣是酷暑或寒冬，他們天生無法靜下心來生活，總是比較浮躁又好動，命理網站旺好運分享「這些星座就是很靜不下心」，快看看都有誰。

準備發了！三生肖8月起「財富來敲門」…狗日進斗金、鼠事業起飛

7月過了一大半，8月的生肖運勢又起了變化。搜狐網分享，「8月開始錢財自動找上門的三大生肖，想不幸福都難」，快看看有你嗎。

每日星座運勢／雙子有好的投資計劃 可在今天實行

2024-07-16牡羊座短評：世上無難事，只怕有心人。【整體運】情感波動較明顯，易因生活瑣事而與伴侶起爭執，不懂站在對方的立場思考，矛盾將難得調和。財運頗好，與人合作生意者易有不錯的收效。事業運欠佳

2024下半年…12生肖「發財時機」大公開 馬有意外之財、羊迎雙重好運

誰不想發財？誰不想掌握發財時機呢？可是，時機在哪裡，要怎麼掌握？科技紫微網今天可不跟大家講大道理，直接為大家送上下半年的發財時機！

好吃懶做！最容易啃老的4大生肖 不但自私還毫無「感恩之心」

「物價攀升，薪水卻沒漲」，這句話是許多人的心聲。雖然很多人仍然很上進，勇敢去闖，但也有些人決定在家坐吃等死，當個「啃老族」，他們不僅沒有羞恥心，甚至覺得這沒什麼，是應該的。搜狐網列出了有4大生肖就是如此，看誰上榜了吧！

唐綺陽星座運勢週報：射手遇人生轉折點 牡羊事業運旺一飛衝天

火星開始衝刺，容易火氣大，留意職災公傷及習慣不良導致的後遺症，週日前小心有破財或花大錢的可能。火海六分相，消費前請三思，當心衝動消費，花費冤枉錢。週日起火進雙子，火冥三分相，重新整頓人際關係，與朋友、手足積極溝通能使關係展開新局面。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。