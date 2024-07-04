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「外表大姐姐」少女心藏不住三星座！金牛任性、牡羊愛買小廢物、她古靈精怪到老

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為跟熊熊說話示意圖。圖/ingimage
圖為跟熊熊說話示意圖。圖/ingimage

現在女生的年紀外表往往看不出來，有些女生已經到了熟女年紀，平常行事幹練，還是會跟老公、男友「吃飯飯」疊字撒嬌，晚上還要抱著熊熊睡覺，或是滿屋的Hello Kitty或其他可愛公仔，「少女心」藏不住，旺好運分享，「這些星座外表大姐，內心住了個少女」，一但她們少女心噴發，就會變成另一個人，快來看看都有誰吧！

第三名：金牛座

金牛座的女生時常散發出一種距離感，給人一種不好親近或者比較理智的形象，但其實他們是非常悶騷且稚氣的，是屬於成熟中又帶點少女的性格。

第二名：水瓶座

水瓶座的女生總是與眾不同且古靈精怪，他們不喜歡太平庸的東西，因此性格也常常被說難搞，但他們若遇到喜歡的人事物，就會流露出小女生的一些行為。

第一名：牡羊座

牡羊座的女生性格有時會給人一種大姐的感覺，但他們內心其實是非常少女心的，看到可愛或感性的東西時，這時少女心就會噴發，瞬間變成另一個人。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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